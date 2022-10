Angesichts des internationalen Tags für die Beseitigung der Armut blickt der Statec auf den sozialen Zusammenhalt des Landes.

Wie ist die Lage?

Fast jeder fünfte Luxemburger ist von Armut gefährdet

(he) - Das luxemburgische Statistikamt hat in seinem aktuellen Bericht „Arbeit und sozialer Zusammenhalt 2022“ die Entwicklung in den verschiedenen Bereichen unter die Lupe genommen. Hier eine Übersicht der laut Statec wichtigsten Kennzahlen.

Mindestbudget der Haushalte:

Das Mindestbudget für ein Paar mit einem Kind im Alter von null bis sechs Jahren beträgt 3.608 Euro, das eines Paares mit drei Kindern 5.186 Euro. Direkte Zulagen decken 100 Prozent des Mindestbedarfs in der frühen Kindheit. Die direkten Zulagen decken fast Dreiviertel des Budgets der Acht- bis 14-Jährigen, aber nur mehr 46 Prozent des Budgets der Jugendlichen. Das Revis (Einkommen zur sozialen Eingliederung) bietet einen guten Schutz für Haushalte mit Kindern: Es übersteigt das Mindestbudget in fast allen Fällen.

Mindestbudget für Kinder:

Seit einigen Jahren berechnet der Statec Mindestbudgets, die notwendig sind, um ein menschenwürdiges Leben in Luxemburg zu führen. Das direkte Mindestbudget für Kinder steigt tendenziell mit ihrem Alter und liegt zwischen 332 und 744 Euro pro Monat.

Verpflichtende Ausgaben:

Die Pflichtausgaben der Haushalte machen im Durchschnitt 36 Prozent des Haushaltsbudgets aus. Für die untersten 10 Prozent der Haushalte machen diese sogar fast die Hälfte ihres verfügbaren Einkommens aus. Im Jahr 2021 belief sich das durchschnittliche reale verfügbare Einkommen pro Monat und Haushalt auf 4.185 Euro.

Armutsgrenze:

Die Armutsgrenze in Luxemburg (60 Prozent des mittleren Lebensstandards) liegt bei 2.177 Euro pro Monat und Erwachsenem. Im Jahr 2021 lebten 115.980 Menschen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle, was seiner Quote von 19,2 Prozent entspricht. Die Armutsgefährdungsquote sinkt auf 7,3 Prozent, wenn neben dem verfügbaren Einkommen auch das Vermögen und der Konsum berücksichtigt werden.

Sozialleistungen:

Das luxemburgische Sozial- und Steuersystem leistet laut Statec eine gute Verteilung: Die weniger wohlhabenden Haushalte profitieren mehr von Sozialleistungen, als sie durch ihre Pflichtabgaben beitragen. Die Leistungen machen 46 Prozent des Bruttoeinkommens der 10 Prozent der am wenigsten wohlhabenden Haushalte aus, während sie nur 11 Prozent des Bruttoeinkommens der wohlhabendsten Haushalte ausmachen.

Arbeitslosenquote:

Mit 5,3 Prozent im Jahr 2021 ist die harmonisierte Arbeitslosenquote rückläufig und bleibt unter dem EU-Durchschnitt von 7,0 Prozent. Damit liegt Luxemburg im europäischen Vergleich auf Platz 9. Im 2. Quartal 2022 gab es eine Rekordzahl an offenen Stellen, was die Einstellungsschwierigkeiten der Unternehmen belegt und auf ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet.

Homeoffice:

Im 2. Quartal 2022 haben 34Prozent der Erwerbstätigen Telearbeit geleistet. In den Branchen öffentliche Verwaltung, Finanz- und Versicherungswesen ist ein außergewöhnlicher Höhenflug der Telearbeit zu verzeichnen. Luxemburg steht im europäischen Vergleich beim Homeoffice an erster Stelle, nach den Niederlanden und vor der Schweiz und Finnland.

Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen:

Laut dem „Gender Pay Gap“ ist die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen in Luxemburg im Durchschnitt erreicht. Der Medianlohn der Frauen liegt sogar über dem der Männer. In einigen Branchen bestehen jedoch nach wie vor große Unterschiede. Frauen haben immer noch eine niedrigere Beschäftigungsquote und nutzen häufiger Teilzeitarbeit als Männer, was sich auf ihr Einkommen und ihre Renten auswirkt.

Zuwanderung:

In Luxemburg ist das Bevölkerungswachstum hauptsächlich auf die internationale Zuwanderung (überwiegend aus der EU) zurückzuführen. Seit Anfang des Jahres hat sich die Zahl der ukrainischen Staatsangehörigen vervierfacht. Immer mehr Luxemburger verlassen das Land und lassen sich hauptsächlich in einem der drei Nachbarländer nieder.

Diskriminierung am Arbeitsplatz:

15 Prozent der Beschäftigten fühlen sich am Arbeitsplatz - im Kontakt mit Kollegen und/oder Kunden - diskriminiert. Im Hotel- und Gaststättengewerbe steigt dieser Anteil sogar auf 24 Prozent.

Hürden bei der Arbeitssuche:

Sieben von zehn Zuwanderern sind auf keine Hindernisse gestoßen, um eine ihrem Bildungsniveau entsprechende Beschäftigung zu finden. Nur sechs Prozent der Zuwanderer verfügen über sehr geringe Kenntnisse der Landessprachen.



