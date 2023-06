Auch in Luxemburg sind mehr neue Autos auf den Straßen als im Vormonat. Jedes fünfte Fahrzeug ist dabei ein Stromer.

Mobilität

Fast eine Million Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt im Mai

Auch in Luxemburg sind mehr neue Autos auf den Straßen als im Vormonat. Jedes fünfte Fahrzeug ist dabei ein Stromer.

Brüssel (he/dpa) - Das Wachstum des EU-Automarkts hat sich auch im Mai fortgesetzt. Mit einem Plus von 18,5 Prozent wurden im vergangenen Monat 938.950 Autos neu zugelassen, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es sei der zehnte Monat infolge gewesen, in dem mehr Fahrzeuge verkauft wurden als im Vorjahresmonat.

Bei E-Autos deutlich über EU-Schnitt

Vor allem die Automärkte in Italien, Deutschland und Frankreich belebten sich merklich - aber auch Luxemburg. Dort wurden im Mai 4.402 Fahrzeuge neu zugelassen und damit fast 25 Prozent mehr als im Mai 2022 (3.534) und auch gut fünf Prozent mehr als im April dieses Jahres (4.176). Den mit Abstand höchsten Wert bei den luxemburgischen Neuzulassungen gab es jedoch - wie auch vergangenes Jahr - im März (5.246), was allerdings auch mit dem Autofestival zu Jahresbeginn und den in der Regel niedrigeren Zinsen für Konsumkredite in Luxemburg zusammenhängt.



Die Zahl der Neuanmeldungen von Elektroautos zog auf dem europäischen Markt überproportional deutlich um rund 71 Prozent auf 129.847 Stück an, ihr Anteil an allen Neuzulassungen wuchs um fast vier Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. In Luxemburg war jedes fünfte Auto (20,7 Prozent) ein reines E-Fahrzeug, in den Niederlanden jedes dritte und im Nicht-EU-Land Norwegen lag der Anteil sogar bei mehr als 80 Prozent.

In den ersten fünf Monaten lagen die Neuzulassungen mit gut 4,39 Millionen Fahrzeugen 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Zuvor waren die Produktion und die Verkäufe der Autobauer lange vor allem durch das Fehlen von Elektronikchips und anderer Teile gebremst worden.

