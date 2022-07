Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie ist die Luftfahrt-Branche im britischen Farnborough zu der wichtigen Luftfahrtmesse zusammengekommen.

Auch Cargolux greift zu Boeing

Boeing sticht Airbus aus: Die Milliardendeals von Farnborough

Zwei Jahre lang war die internationale Luftfahrt aufgrund der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen wie gelähmt. Nicht nur wurden viele Flugrouten auf ein Minimum reduziert und tausende Flugzeuge im sogenannten „Long Term Storage“ abgestellt, auch die wichtigen Luftfahrtmessen, auf denen Flugzeug-Hersteller wichtige Aufträge sammeln, mussten in die Zwangspause.

Dieses Jahr öffneten sich die Tore zur Luftfahrtmesse im britischen Farnborough wieder nach langer Corona-Pause. Und gleich am Montag startete die Veranstaltung mit einem medienwirksamen Großauftrag von Delta Air Lines für den krisengeplagten Flugzeugbauer Boeing. 100 Boeing 737 Max 10 sollen die Kurz- und Mittelstrecke der US-Airline in Zukunft verstärken, zudem sicherte man sich die Optionen auf 30 weitere Jets des Typs.



Der Großauftrag einer US-Airline dürfte Boeing Rückenwind für die Streitigkeiten im Zertifizierungsprozess des Flugzeug-Typs geben, in welchem man auf eine Fristverlängerung durch den US-Kongress hofft. Darüber hinaus hat der Konzern zusätzlich mit immer noch nicht behobenen Produktionsmängeln beim Langstrecken-Verkaufsschlager 787 sowie erheblichen Verzögerungen beim 777X-Programm zu kämpfen.

Das zukünftige Langstrecken-Flaggschiff der Amerikaner wurde erst im April dieses Jahres auf das Jahr 2025 verschoben, obwohl die erste 777X eigentlich bereits 2020 in den Liniendienst gehen sollte. Immerhin konnten Kunden auf der Farnborough Air Show den größten Zweistrahler der Welt schon mal live und in Farbe bewundern. Neue Bestellungen blieben allerdings aus. Mit Qatar Airways ließ immerhin eine Airline durchblicken, dass man die bestehende 777X-Order in Zukunft aufstocken könnte.

Das Ende des Jumbos Boeing nimmt keine Bestellungen mehr für die 747 an – in einigen Jahren muss Cargolux Alternativen suchen.

Mit großen Langstrecken-Maschinen tut sich die Branche seit Jahren – und seit der Corona-Pandemie erst recht – schwer. Zuletzt hatte die Reaktivierung zahlreicher tot geglaubter Großraum-Jets aufgrund der explodierenden Nachfrage jedoch für Aufsehen gesorgt. Bei Airbus zeigte man sich in Bezug auf die Nachfrage nach Großraumflugzeugen optimistisch: Die Erholung in diesem Segment gehe schneller als erwartet, Airbus sei bis Mitte des Jahrzehnts ausverkauft. Neubestellungen konnte aber auch Airbus nicht einsammeln, auch die erst kürzlich vorgestellte Fracht-Variante des A350 wurde nicht geordert.

Cargolux gibt Airbus einen Korb Die luxemburgische Frachtfluglinie Cargolux hat am Mittwoch überraschend eine Fortsetzung der Partnerschaft mit Boeing verkündet. Das meldet der Aerotelegraph. „Der 777-8 Frachter ist die bevorzugte Lösung für den Ersatz unserer 747-400 und Cargolux freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Boeing“, wird Cargolux-Chef Richard Forson in dem Bericht zitiert. Im April hatte Forson im Rahmen der Jahrespressekonferenz den Vorteil einer einheitlichen Flotte hervorgehoben. Ende Dezember 2021 flogen sechzehn Boeing 747-400-Frachter und vierzehn Boeing 747-8-Frachter für Cargolux. In den vergangenen Jahren hatte Forson aber mit einem Wechsel zu Airbus geliebäugelt. Cargolux interessierte sich für den neuen Großraumfrachter basierend auf dem A350 von Airbus.

Warten auf den Blockbuster-Deal aus Indien

Generell behielt Boeing bei der diesjährigen Luftfahrtmesse die Nase im Ringen um Neuaufträge deutlich vorn. Neben der großen Delta-Order konnten die Amerikaner eine Bestellung über 30 Boeing 737 Max des Flugzeugfinanziers 777 Partners festzurren, außerdem bestätigte die vietnamesische Airline Vietjet eine Order über 200 Boeing 737 Max. Auch im Langstrecken-Geschäft konnte man immerhin fünf Boeing 787-9 an die Leasinggesellschaft Aercap verkaufen.

Totgesagte leben länger: Star Alliance wird 25 Jahre alt Eine Antwort auf viele Probleme der Luftfahrt-Industrie sind globale Airline-Allianzen. Die älteste wird nun 25 Jahre alt.

Für Airbus blieben die Großbestellungen in Farnborough aus. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette konzentriere man sich derzeit vor allem auf bestehende Kunden, so Airbus-CEO Guillaume Faury in einem Interview mit Bloomberg. Unter anderem konnte der europäische Flugzeugbauer eine Bestellung der US-Fluggesellschaft Delta über zwölf A220-300, sowie die Umwandlung von 56 A320neo-Optionen in eine feste Easyjet-Order melden. Außerdem bestellte die südamerikanische LATAM Airlines Group 17 zusätzliche Airbus A321neo.

Der große Blockbuster-Deal aus Indien, den viele Analysten erwartet hatten, blieb vorerst aus. Gerüchten zufolge verhandele die Fluggesellschaft Air India während der Luftfahrtmesse mit Airbus über 50 Großraumjets vom Typ A350 und mit Boeing über 150 737 Max, wie das Branchenportal aero.de berichtet. Auch eine mögliche Bestellung über 40 Airbus A320neo der deutschen Condor bewahrheitete sich zunächst nicht.

Klimawandel und Überschall

Airbus fährt im Corona-Jahr 2021 Rekordgewinn ein Den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie zum Trotz überrascht Airbus 2021 mit dem besten Resultat der Firmengeschichte.

Im Hinblick auf die Zukunft der Branche versuchen Flugzeugbauer und Airlines ihre Bemühungen gegen den Klimawandel mit neuen Vereinbarungen zu untermauern. Boeing verbündete sich dazu mit dem Unternehmen Alder Fuels, das ein Vorprodukt für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) aus Überresten von Wald und anderer Biomasse herstellt.

Airbus will mit mehreren Airlines wie Lufthansa und Easyjet die Entwicklung einer Technik unterstützen, mit deren Hilfe CO2 direkt aus der Luft gezogen und unter der Erde gespeichert wird. Außerdem experimentiere man mit dem Triebwerks-Konsortium CFM an einer neuen Triebwerks-Architektur ohne Ummantelung, dem sogenannten Open Fan. Zu Testzwecken werde man damit bald einen Airbus A380 ausstatten, wie Airbus mitteilte.

Bis 2050 emissionsfrei zu werden, sei jetzt die größte Herausforderung für die Branche, so Jim Harris, der als Luftfahrt-Berater für Bain & Co arbeitet, in der Los Angeles Times. „Es gibt keine offensichtliche Lösung, es gibt nicht die eine Technologie, es gibt keine Liste, die man abarbeiten könnte, um die Ziele zu erreichen. Die Menge an nötigen Veränderungen und das Zeitfenster sind große Probleme.“

Weniger klimafreundlich, aber dafür schneller als der Schall präsentierte das Unternehmen Boom Supersonic einen überarbeiteten Entwurf seiner Overture. Der schnittige und neuerdings vierstrahlige Jet soll ab 2029 wieder die Schallgeschwindigkeit in die zivile Luftfahrt zurückholen, die nach Ausmusterung der legendären Concorde zum Erliegen gekommen war. Zu den ersten Vorbestellern der Overture gehören die US-Airline United sowie Japan Airlines.



