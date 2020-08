Familienbetrieb Decker-Ries: Die fünfte Generation

121 Jahre besteht der Familienbetrieb Decker-Ries: Mit Kohlehandel fing es einst an; heute verkauft und installiert das Unternehmen Zehntausende Produkte.

„Einen Ries gibt es im Unternehmen nicht“, erklärt Laurent Decker. „Der Name stammt von unserer Ur-Urgroßmutter Marie. Als ihr Mann François, der damals Tagelöhner war, am Bahnhof in Esch einen Kohlenhandel gründete, wurde der Firmenname Decker-Ries aus den Familiennamen der beiden Eheleute zusammengesetzt.“

Heute führen die Brüder Laurent und Christophe Decker das Familienunternehmen, das inzwischen in die Route de Belval umgezogen ist und sich enorm vergrößert hat, in fünfter Generation.

Obwohl die Brüder den Betrieb schon als kleine Kinder kennenlernten und als „Spielplatz“ nutzten – sonntags durften sie manchmal Bagger fahren – wurden sie nicht darauf getrimmt, das Unternehmen zu übernehmen ...