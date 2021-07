Die Einhaltung der UN-Leitlinien bleibt in Luxemburg freiwillig. Außenminister Jean Asselborn drängt auf eine europäische Lösung.

Faire Wirtschaft

Nationaler Pakt für die Einhaltung der Menschenrechte

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hat am Dienstag den "Nationalen Pakt für Wirtschaft und Menschenrechte“ vorgestellt. Dieser ist Teil des Nationalen Aktionsplans für den Zeitraum 2020 bis 2022, in dem die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in konkrete Maßnahmen übersetzt werden.

Vorbehalte gegen ein luxemburgisches Lieferkettengesetz International tätige Unternehmen sollen mehr Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards tragen – ob dazu ein nationales Gesetzeswerk taugt, bezweifeln Unternehmensverbände.

Die wichtigste Nachricht: Unternehmen können sich dem nationalen Pakt zur Einhaltung der Menschenrechte anschließen - freiwillig. Sie erhalten im Anschluss professionelle Unterstützung, um die UN-Leitlinien zu erfüllen.

Keine Pflicht zur Einhaltung der Menschenrechte

Als freiwillige Selbstverpflichtung bleibt der Pakt damit hinter den Lieferkettengesetzen aus Frankreich oder Deutschland zurück, wo für bestimmte Unternehmen rechtlich bindende Standards gelten sollen.

Auch Luxemburg braucht Regeln gegen Ausbeutung Der Staat muss bei den Unternehmen sicherstellen, dass sie auf die Einhaltung von Menschenrechten achten, wo sie tätig sind.

Jean Asselborn verwies auf die Bedeutung eines europäischen Rechtsrahmens, weil Unternehmen sonst den Standort verlassen könnten.

Luxemburgs NGOs saßen bei der Ausarbeitung des Paktes mit am Tisch, blieben der Vorstellung am Dienstag aber fern.

Eine Selbstverpflichtung ist begrüßenswert, aber nicht genug. Es braucht ein Gesetz. Jean-Louis Zeien, Fairtrade Lëtzebuerg

Jean-Louis Zeien von Fairtrade Lëtzebuerg sagte dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage, „die NGOs begrüßen jeden Schritt, um die Einhaltung der Menschenrechte in der Wirtschaft zu gewährleisten - so auch die freiwillige Selbstverpflichtung.“ Doch der Pakt habe seine Grenzen. „Die Opfer von Menschenrechtsverletzungen im wirtschaftlichen Kontext können vor Gericht keine Wiedergutmachung einklagen. Deshalb braucht es ein Gesetz.“

