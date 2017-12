(ndp/mbb) - Die deutsche Prüfgesellschaft Dekra hat heute in Bartringen ihre erste Prüfstelle in Anwesenheit des Ministers für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur François Bausch eingeweiht.



Der Kundenbetrieb soll in Luxemburg am 1. Februar 2018 starten, kündigte die Firma an. Die notwendige Genehmigung sei am Montagmorgen im zuständigen Ministerium unterschrieben worden.



Seit dem 1. Februar 2016 dürfen neben der SNCT auch andere Unternehmen technische Kontrollen durchführen. Am 16. Dezember 2015 nahm die Abgeordnetenkammer ein Gesetz an, das anderen Prüfdienstleistern erlaubt, technische Kontrollen bei in Luxemburg zugelassenen Fahrzeugen durchzuführen. Darüber hinaus wurden im Gesetz bestimmte Bedingungen, die jedes Unternehmen, das als Prüfdienstleister in Luxemburg tätig sein will, erfüllen muss, gestrichen.

Die neue Gesetzgebung wurde dann am 28. Januar 2016 im Memorial veröffentlicht und ist am 1. Februar 2016 in Kraft getreten. Seit über zwanzig Monaten dürfen sich also andere Unternehmen als Prüfdienstleister in Luxemburg beim Transportministerium anmelden. Denn: „Die Durchführung der technischen Inspektionstätigkeiten muss von dem zuständigen Ministerium zugelassen werden“, hieß es bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs.