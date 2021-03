Einen Großteil der Anfragen bei der Schlichtungsstelle machen in Zeiten der Corona-Krise Streitigkeiten auf dem Gebiet des E-Commerce aus.

Fälle von Verbraucherstreitigkeiten steigen um 20 Prozent

(mab) - Am Dienstag hat das Wirtschaftsministerium Bilanz zur Arbeit des Service national du médiateur de la consommation (SNMC) gezogen. 2020 gab es bei der Schlichtungsstelle für Verbraucherstreitigkeiten 18,5 Prozent mehr Anfragen als noch 2019. Das sei ein gutes Zeichen, so das Fazit von Wirtschaftsminister Franz Fayot. „Denn gerade in einem kleinen Land sollte man sich außergerichtlich einigen.“

Fast 50 Prozent mehr Fälle für den SNMC

Der SNMC informiert Streitparteien über ihre Rechte, leitet spezifische Fälle an die jeweils zuständigen Stellen weiter und bearbeitet selbst Streitfragen. Die Zahl der Fälle, die der SNMC selbst bearbeitet hat, erhöhte sich im Jahr 2020 um 47,3 Prozent. Claude Fellens, der Bürgerbeauftragten für Verbraucher, wertete das als gutes Zeichen dafür, dass die Schlichtungsstelle eine größere Bekanntheit erlangt habe.

Einen Großteil der insgesamt 190 Fälle des SNMC machten in Zeiten der Pandemie Streitigkeiten auf dem Gebiet des E-Commerce (46) aus. Auch bei Immobilien gab es zahlreiche Fälle (23). Der SNMC schloss 2020 rund acht Prozent mehr Mediationsfälle ab als im Vorjahr.

