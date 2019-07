Eine Störung im größten sozialen Netzwerk der Welt sorgte am Mittwoch für Frust bei den Benutzern.

Facebook: Probleme beim Bilder-Upload

(mth) - Im sozialen Netzwerk Facebook gab es am Mittwochnachmittag offenbar ein größeres technisches Problem. Zwar arbeiteten die meisten Funktionen wie gewohnt, doch viele Bilder wurden nicht geladen. Auch der Versand oder das Hochladen von Bildern oder anderen Inhalten war am Nachmittag nicht möglich. Anstelle von Fotos sieht man an vielen Stellen entweder eine leere Fläche oder den Hinweis „Keine Fotobeschreibung verfügbar“.

Vereinzelt wurde ebenfalls über Probleme bei Whatsapp und Instagram berichtet. Beide Netzwerke gehören zu Facebook.

Eine offizielle Mitteilung von Facebook zu der Störung gab es bisher nicht. Es kommt jedoch häufiger zu derartigen Problemen, die jedoch meist innerhalb weniger Stunden behoben sind.