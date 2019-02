Das in Düdelingen angesiedelte Unternehmen Husky arbeitet an der digitalisierten Fabrik der Zukunft, in der sich Menschen, Maschinen und Produkte mit Hilfe von intelligenten Systemen laufend miteinander austauschen.

Wirtschaft 2 Min.

Fabrik der Zukunft wird Realität

Nadia DI PILLO Das in Düdelingen angesiedelte Unternehmen Husky arbeitet an der digitalisierten Fabrik der Zukunft, in der sich Menschen, Maschinen und Produkte mit Hilfe von intelligenten Systemen laufend miteinander austauschen.

Als das kanadische Unternehmen Husky sich vor mehr als 30 Jahren in Düdelingen niedergelassen hat, entwickelte und fertigte es ein breites Spektrum an Spritzgießmaschinen ...

