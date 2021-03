Die Zinsen bleiben beim Rekordtief, und Banken müssen weiterhin Strafzinsen zahlen.

EZB: Leitzins im Euroraum bleibt bei null Prozent

(MeM) - Die Europäische Zentralbanmk (EZB) belässt den Zinssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bleibt bei 0,25 Prozent. Das entscheid das EZB-Gremium am Donnerstag.

Für Einlagen bei der EZB müssen Banken weiterhin Strafzinsen in Höhe von 0,50 Prozent zahlen.

Der EZB-Rat gehe davon aus, dass die EZB-Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis man feststelle, dass sich die Inflationsaussichten in seinem Projektionszeitraum deutlich einem Niveau annähern, welches hinreichend nahe, aber unter zwei Prozent liege, hieß es in einer Mitteilung der Notenbank.

Zudem bestätigte die EZB den Umfang des sogenannten „Pandemic Emergency Purchase Programme“ (PEPP), mit dem während der Coronakrise Geld in den Markt gepumpt wird. Es hat das Volumen von 1,85 Billionen Euro. Es soll bis mindestens Ende März 2022 laufen, wobei eine Verlängerung möglich ist.



