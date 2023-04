Die vergangenen Schritte brauchen noch Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten, sagt der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau,

EZB-Ratsmitglied

Eurozone hat größten Teil der Zinserhöhungen hinter sich

Die vergangenen Schritte brauchen noch Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten, sagt der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau,

(Bloomberg) - Die Europäische Zentralbank hat den Großteil der Zinserhöhungen bereits hinter sich, die zur Bekämpfung der hartnäckigen Kerninflation nötig sind. Die vergangenen Schritte brauchen noch Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten, so EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Galhau.



„Möglicherweise haben wir bei unseren nächsten Sitzungen noch ein Stückchen Weg vor uns, was Zinserhöhungen angeht”, sagte Villeroy am Mittwoch in einem Vortrag am Peterson Institute for International Economics in Washington. „Ich halte es aber für verfrüht, jetzt schon zu entscheiden, was wir im Mai tun werden.”

Der französische Notenbankgouverneur sagte: „Wir haben den größten Teil unserer Zinserhöhungsreise bereits hinter uns, und der stärkste wirtschaftliche Effekt, der noch kommt, sind die Auswirkungen dessen, was wir bereits getan haben.”

Die Äußerungen unterstreichen den wachsenden Konsens unter den Währungshütern der Eurozone, dass die aggressivste geldpolitische Straffung in der Geschichte des Euro sich ihrem Ende nähern könnte.

