EZB-Chef Draghi plädiert für weitere Euro-Reformen

Der Italiener nennt als Beispiele die Vollendung der Bankenunion und eine engere Kapitalmarktunion. Doch vor allem in Deutschland gibt es Bedenken.

(dpa) - Angesichts des schleppenden Fortgangs bei Reformen der Eurozone hat EZB-Präsident Mario Draghi ein rasches Vorankommen angemahnt. „Mehr Fortschritt kann und sollte gemacht werden“, sagte Draghi am Montag im Europaparlament in Brüssel. Es habe sich in den vergangenen Jahren schon einiges getan, etwa bei Finanzmarktregulierung und -überwachung. Aber etwa die Vollendung der Bankenunion und eine engere Kapitalmarktunion seien „essenziell“.



Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen ringen die EU-Staaten seit Monaten um weitere Reformen ...