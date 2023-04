Mit dem Wettbewerb sollen Unternehmertum und Innovation im Land gefördert werden - die Kriterien haben sich etwas verändert.

Wirtschaft 2 Min.

Wettbewerb

EY sucht wieder „Entrepreneurs de l’Année”

Mit dem Wettbewerb sollen Unternehmertum und Innovation im Land gefördert werden - die Kriterien haben sich etwas verändert.

(MeM) – Nachdem er zweimal pandemiebedingt ausgefallen war, vergibt das Beratungsunternehmen EY Luxembourg dieses Jahr wieder den Preis „Entrepreneurs de l’Année“.



Ziel des Wettbewerbs, der nun zum sechsten Mal von EY organisiert wird, ist es, Unternehmer des Landes für ihre Taten und ihr Engagement auszuzeichnen. „Der Wettbewerb bietet die einzigartige Gelegenheit“, erklären die Veranstalter des Wettbewerbs am Freitag, „den Werdegang von Unternehmern zu würdigen und ihren positiven Einfluss auf die Wirtschaft, die Beschäftigung, die Umwelt und die Innovation im Großherzogtum hervorzuheben.“ Früher standen vor allem Rentabilität, Wachstum, Strategie und Personalmanagement im Vordergrund, was zeigt, dass sich hier im Bewusstsein, was Unternehmertum bedeuten soll, etwas geändert hat.

Der Preis

Mit dem Titel „Entrepreneur of the Year“ sollen die talentiertesten Unternehmensleiter ausgezeichnet werden. Der 1986 von Ernst & Young in den USA ins Leben gerufene Wettbewerb dazu findet in 60 Ländern und 145 Städten der Welt statt. Es gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische Exzellenz.

Sechs Kandidaten für Luxemburger Unternehmerpreis Sie produzieren Backöfen, Scheibenwaschanlagen und verkaufen Obst oder Kleidung: Luxemburgs Unternehmer sind das Rückgrat der hiesigen Wirtschaft. Die Unternehmensberatung EY kürt demnächst einen von ihnen zum "Entrepreneur des Jahres".

EY geht es auch darum, „einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Unternehmertums in Luxemburg zu leisten“, wie das Beraterunternehmen mitteilt. „In einer Zeit, in der die Gewinnung und Bindung von Talenten für jedes Unternehmen eine Herausforderung darstellt, soll dieser Wettbewerb nicht nur die Unternehmer auszeichnen, sondern auch den Stolz und das Engagement der Mitarbeiter wecken“, erklärt Yves Even, Partner, der bei EY Luxemburg für Dienstleistungen an Handels- und Industrieunternehmen und Leiter des Programms „Entrepreneurs de l’Année“.

Die Teilnahmebedingungen

Jeder Kandidat für die Auszeichnung „Unternehmer des Jahres“ muss seine Bewerbung bis zum 31. Mai 2023 einreichen. Bewerben können sich Führungskräfte, die eine Beteiligung von mindestens zehn Prozent am Unternehmen haben, ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen leiten, das seit mindestens drei Jahren besteht und einen Jahresumsatz von mindestens 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach Durchsicht ihrer Bewerbungsunterlagen werden die ausgewählten Unternehmer dann zu einem Austausch mit Fachleuten von EY Luxemburg eingeladen, um eine detaillierte Beschreibung ihres Unternehmens zu erstellen und den Mitgliedern einer unabhängigen Jury ein Analysedossier vorzulegen. Yves Even betont: „EY ist nicht in der Jury vertreten und nimmt auch keinen Einfluss auf die Entscheidungen, sondern organisiert nur den Wettbewerb.“

Ablauf des Auswahlverfahrens

Von Mai bis Juli werden Fachleute von EY Luxemburg Interviews mit den Teilnehmern führen, um die Analyseunterlagen vorzubereiten, die den Mitgliedern der Jury vorgelegt werden. Nach Prüfung und Beratung werden im Oktober sechs Finalisten bekannt gegeben. Im November wird dann der Hauptgewinner im Rahmen eines Galaabends bekannt gegeben.

Der Gewinner wird außerdem am weltweiten Wettbewerb „World Entrepreneurs of the Year“ im Juni 2024 in Monaco teilnehmen.

Die Jury

Die Jury für den Preis „Entrepreneurs of the Year“ besteht dieses Jahr aus Michèle Detaille, Präsidentin des Industrieverbands Fedil, als Vorsitzende sowie Claude Wagner, dem Gewinner der letzten Ausgabe des Preises, Tom Theves, Kabinettschef des Wirtschaftsministers, Carole Muller, Präsidentin der Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), Antoine Clasen, Präsident der Fédération des Jeunes Dirigeants d'Entreprise (FJD) und Vincent Lekens, Vorsitzender der ICT-Allianz Luxemburg.

Bisherige Preisträger

Bislang wurden als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet: 2004 Nicolas Buck (Victor Buck Services S.A.), 2006: Abbas Rafii (Ireco S.A.), 2009: Jacques Lanners (Ceratizit S.A.), 2013: René Elvinger (Cebi International S.A.) und 2016: Claude Wagner (CWA Group).

Neben BGL BNP Paribas, die von Anbeginn an ununterbrochener Sponsor des Wettbewerbs ist, sind die Sponsoren der diesjährigen Veranstaltung auch das Luxemburger Wort und Luxembourg Times sowie Lalux und Steffen Traiteur.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.