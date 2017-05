(dpa/aa) - Der Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann will stärker expandieren und setzt dabei besonders auf das Ausland. Nach einem Umsatzplus von 2,2 Prozent auf 2,13 Milliarden Euro 2016 gab Stiftungsratschefin Catherine von Fürstenberg-Dussmann am Donnerstag für dieses Jahr das Ziel von fünf Prozent Plus aus. Potenzial sehe sie vor allem in Luxemburg sowie auch in Italien, zudem in den Golfstaaten und in Ostasien.



„Bei der Expansion werden wir künftig offensiver agieren“, kündigte Interims-Vorstandschef Jörg Braesecke mögliche Zukäufe an. Der Manager führt den Vorstand seit Januar, nachdem sein Vorgänger Dirk Brouwers nach Auseinandersetzungen über die Konzernstrategie überraschend gegangen war.



Dussmann Luxemburg wurde bereits im Jahr 1978 gegründet und ist heute eigenen Angaben zufolge der führende Multi-Gebäudedienstleister des Landes und mit über 3500 Mitarbeitern der sechstgrößte Arbeitgeber des Großherzogtums. Dussmann Luxemburg besteht aus den Geschäftsbereichen Gebäudereinigung, Betriebsrestaurants, Eventcatering und Feinkost, Sicherheitsdienste und Notrufzentrale sowie Großwäscherei.

Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" wo im Großherzogtum noch Potenzial bestehe, verwies eine Sprecherin in Berlin auf alle hier aktiven Bereiche. Durch den Bauboom in Luxemburg sehe man Wachstumsmöglichkeiten in Bereich der Gebäudereinigung. Vom gestiegenen Sicherheitsbedürfnis z.B. in Firmen profitiere die entsprechende Dussmann-Sparte.



Was die Großwäscherei in Luxemburg angeht, die im Bereich der Hotels, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen stark aktiv ist, so wolle man sich zunehmend auch von Luxemburg ausgehend die umliegende Großregion erschließen, hieß es. Im Catering-Bereich sieht man weitere Wachstumsmöglichkeiten im Bereich der Schüler- und Seniorenverpflegung.