Die Gewerkschaften sind wegen der Übernahme bei DuPont in Alarmbereitschaft. Die Geschäftsleitung versichert: Es gibt keine Entlassungen.

Dupont verkauft Geschäftseinheiten

„Existenzsicherung muss im Mittelpunkt stehen“

(mab) - Dupont hat im Dezember angekündigt, Geschäftseinheiten zu verkaufen. Betroffen sind die Bereiche Hytrel und DuPont Teijin Films, diese sollen bis Ende 2022 in das Geschäft der amerikanischen Unternehmensgruppe Celanese Corporation integriert werden. Am 18. Februar hat die Geschäftsleitung den Gewerkschaften LCGB und OGBL mitgeteilt, dass eine Einigung zur Übernahme beider Betriebe mit Calanese unterschrieben wurde. Daraufhin betonen die Gewerkschaften in einer Mitteilung vom Dienstag: „Die Existenzsicherung muss weiterhin im Mittelpunkt stehen“.

Mehr als 300 Mitarbeiter in Contern sind betroffen - am Standort wird es strukturelle Veränderungen geben.

Die Geschäftsführung habe versichert, dass es keine Entlassungen geben werde und alle Mitarbeiter weiterhin eine Zukunft bei DuPont beziehungsweise Celanese Corporation haben. Der Erhalt und die Weiterführung aller Mitarbeiterverträge sowie der Sozialvereinbarungen sei die absolute Priorität, so die Gewerkschaften.

Für elf Milliarden US-Dollar übernimmt Celanese die Mehrheit der für die Autoindustrie spezialisierten Einheit (Mobility & Materials) von DuPont de Nemours. Die in Texas ansässige Celanese stellt Chemikalien und andere Produkte her, die von Zigarettenfiltern bis hin zu Farben verwendet werden, während die übernommene DuPont-Einheit Polymere und Harze für Fahrzeuge, Elektronik, Konsumgüter und andere Anwendungen produziert. DuPont Teijin Films hat in Contern mehr als 250 Beschäftigte, die Hytrel-Produktionslinie knapp 100. Die Geschäftsbereiche Tyvek und Typar werden unter dem Dach von DuPont verbleiben.

Da etwaige Umstrukturierungen im Rahmen des Verkaufs negative Folgen auf die Beschäftigung haben könnten, werden die Gewerkschaften und die Personalvertretung die weiteren Schritte genau beobachten, so die Gewerkschaften.

