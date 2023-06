Seine Klage richtet sich gegen den japanischen Autobauer. Er selbst steht unter anderem unter Geldwäsche- und Korruptions-Verdacht.

Juristisches Nachspiel

Ex-Nissan-Chef Ghosn fordert eine Milliarde Schadensersatz

(AFP) – Der ehemalige Chef der Renault-Nissan-Allianz, Carlos Ghosn, hat bei der libanesischen Justiz eine Klage gegen Nissan eingereicht und fordert von dem japanischen Konzern eine Milliarde Dollar Schadenersatz, wie eine Gerichtsquelle am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Ghosn wurde Ende 2018 in Japan festgenommen, wo er wegen mutmaßlicher finanzieller Verfehlungen während seiner Zeit an der Spitze des japanischen Konzerns vor Gericht gestellt werden sollte. Der Mann, der die libanesische, französische und brasilianische Staatsbürgerschaft besitzt, lebt in Beirut, nachdem er Ende 2019 auf abenteuerliche Weise aus Japan geflohen war.

Anschuldigungen gegen ihn sollen erfunden sein

Laut der Gerichtsquelle reichte Herr Ghosn im Mai beim Kassationsgericht im Libanon Klage gegen Nissan und einige seiner Angestellten ein. Seiner Ansicht nach hatten sie „in Japan Anschuldigungen gegen ihn erfunden, was zu seiner Festnahme und der Strafverfolgung gegen ihn führte“. Der ehemalige Manager des Konzerns fordert „eine Milliarde Dollar Entschädigung“. Der Termin für die Anhörung wurde laut der Gerichtsquelle auf Mitte September festgesetzt.

Das Unternehmen Nissan gab auf Anfrage der AFP keinen Kommentar zu dem Thema ab und erklärte, es habe von der Klage aus der Presse erfahren und versuche, diese Informationen intern zu überprüfen. Der Anwalt von Ghosn im Libanon reagierte nicht auf Anfragen der AFP. Der Geschäftsmann, gegen den auf Antrag Tokios bereits eine rote Interpol-Notiz vorliegt, ist seit April 2022 Gegenstand eines zweiten, diesmal französischen Haftbefehls im Rahmen einer Untersuchung wegen Missbrauchs von Gesellschaftsvermögen, Veruntreuung, Geldwäsche in organisierten Banden und passiver Korruption.

Vor der „Ungerechtigkeit“ geflohen

Ghosn, der im November 2018 in Tokio festgenommen wurde und seine Unschuld beteuert, hatte seine Flucht damit begründet, dass er „der Ungerechtigkeit entfliehen“ wollte. Er prangerte ein „Komplott“ an, das seiner Meinung nach von Nissan mit Unterstützung der japanischen Regierung geschmiedet wurde, um ihn zu stürzen und so eine engere Verbindung mit Renault zu verhindern. Aufgrund der roten Notiz von Interpol hat die libanesische Justiz ihm verboten, das Land zu verlassen. Der Libanon liefert seine Staatsangehörigen nicht aus.

