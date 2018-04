Der Flughafen Leipzig/Halle könnte Medienberichten zufolge vom Brexit profitieren. Die russische Volga-Dnepr-Gruppe will offenbar ihre Tochter CargoLogicAir dorthin verlagern.

Ex-Cargolux-Chef berät Volga-Dnepr-Tochter

Der Flughafen Leipzig/Halle könnte Medienberichten zufolge vom Brexit profitieren. Die russische Volga-Dnepr-Gruppe will offenbar ihre Tochter CargoLogicAir dorthin verlagern.

(aa) - Bereits seit mehreren Monaten wird der "Mitteldeutsche Zeitung" (MZ) zufolge spekuliert, dass die russische Volga-Dnepr-Gruppe eine neue Fracht-Airline in Deutschland ansiedeln will. Dazu wurde bei den deutschen Behörden auch eine Betriebsgenehmigung beantragt, will die sächsisch-anhaltinische Regionalzeitung aus Unternehmerkreisen erfahren haben. Der nahegelegene Flughafen Leipzig/Halle könnte so vom Brexit profitieren, heißt es weiter. Volga Dnepr will offenbar wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU die britische Tochter CargoLogicAir (CLA) nach Deutschland verlagern. Bisher hat die Gesellschaft CLA ihren Sitz am britischen Flughafen London-Stansted und fliegt mit Boeing 747 im Charter-Verkehr.

Ulrich Ogierman arbeitete rund 13 Jahre für die Cargolux, davon acht Jahre als CEO. Foto: Anouk Antony

Um ein deutsches Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) zu erlangen, haben die Russen sich einen fachkundigen Berater an Bord geholt. Laut der Fachpublikation Cargoforwarder handelt es sich dabei um niemand anderen als der früheren Cargolux-CEO Ulrich Ogiermann, der bis zuletzt als Frachtchef der Qatar Airlines am Persischen Golf tätig war und dann Berater wurde, was von so manchem als eine Art Vorruhestand interpretiert wurde. Das Engagement Ulrich Ogiermanns bei der Volga-Dnepr-Gruppe ist nicht auf Dauer angelegt. Ziel ist es das deutsche AOC zu erlangen. Auf Anfrage des "Luxemburger Wort" bestätigte Ulrich Ogiermann, dass er derzeit halb in London und halb in Leipzig tätig ist - sowie auch in Luxemburg.