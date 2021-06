Die Inflationsrate in Luxemburg lag im Mai bei vier Prozent und damit doppelt so hoch wie der Durchschnitt in der Eurozone.

Luxemburg hat dritthöchste Inflationsrate der EU

(mab) - Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Mai 2021 bei 2,0 Prozent, gegenüber 1,6 Prozent im April. Ein Jahr zuvor hatte sie 0,1 Prozent betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Mai 2021 bei 2,3 Prozent, gegenüber 2,0 Prozent im April. Ein Jahr zuvor hatte sie 0,6 Prozent betragen. Das teilte Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, am Donnerstag mit.

Die höchsten jährlichen Raten wurden in Ungarn (5,3 Prozent), Polen (4,6 Prozent) und Luxemburg (4,0 Prozent) gemessen. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Griechenland (-1,2 Prozent ), Malta (0,2 Prozent) und Portugal (0,5 Prozent) gemessen.

Gegenüber April ging die jährliche Inflationsrate in vier Mitgliedstaaten zurück, blieb in einem unverändert und stieg in zweiundzwanzig an. Im Mai kam der höchste Beitrag zur jährlichen Inflation im Euroraum durch steigende Energiekosten (+1,19 Prozentpunkte, Pp.), gefolgt von „Dienstleistungen“ (+0,45 Pp.), „Industriegütern ohne Energie“ (+0,19 Pp.) sowie „Lebensmitteln, Alkohol und Tabak“ (+0,15 Pp.).



Die Europäische Zentralbank hat sich im Jahr 2015 das Ziel gesetzt, eine Inflationsrate zu erreichen, die bei zwei Prozent liegt.

