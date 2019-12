Europas Kampf gegen Asteroiden

Fotomontage: ESA

Die NASA-Raumsonde „Dart“ soll in den kleinen Asteroiden „Didymoon“ einschlagen und so seine Bahn verändern. Die europäische Raumsonde „Hera“, an der sich Luxemburg beteiligt, soll das Ergebnis untersuchen: den Einschlagskrater und die neue Flugbahn.