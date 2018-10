Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern ist im September um 23,5 Prozent gesunken - in Luxemburg sogar um über 34 Prozent, teilte der Branchenverband Acea in Brüssel mit.

Europas Automarkt bricht ein

Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern ist im September um 23,5 Prozent gesunken - in Luxemburg sogar um über 34 Prozent, teilte der Branchenverband Acea in Brüssel mit.

(dpa/aa) - Der europäische Automarkt hat im September in Folge der neuen EU-Abgasregeln einen starken Einbruch verzeichnet. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern sei im Jahresvergleich um 23,5 Prozent auf 1,09 Millionen Pkw gesunken, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit.

Besonders stark ging die Nachfrage im September in einigen osteuropäischen Ländern wie Rumänien (-73,4%) zurück ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.