Die Europäer wollen ein neuartiges weltraumgestütztes Kommunikationssystems aufbauen. Luxemburger Firmen sind an einem Konsortium beteiligt, das eine entsprechende Machbarkeitsstudie erstellt.

Europäisches Kommunikationsnetz: Souveränität aus dem All

Thomas KLEIN Die Europäer wollen ein neuartiges weltraumgestütztes Kommunikationssystems aufbauen. Luxemburger Firmen sind an einem Konsortium beteiligt, das eine entsprechende Machbarkeitsstudie erstellt.

Über sieben Millionen Euro lässt sich die Europäische Kommission eine Machbarkeitsstudie kosten, die untersuchen soll, wie ein neuartiges Satelliten-basiertes Kommunikationssystem für Europa aussehen könnte. Ein Konsortium aus europäischen Satellitenherstellern und -betreibern sowie Telekommunikationsdienstleistern, darunter auch das luxemburgische Unternehmen SES, soll im kommenden Jahr ein technisches Konzept entwickeln und die potenziellen Kosten für das Projekt ausloten.

Das Ziel der neuen Initiative sei es, die „digitale Souveränität Europas“ zu stärken, so die beteiligten Firmen in einer Pressemitteilung. Das System soll sichere Kommunikationsdienste für die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie Breitbandverbindungen für europäische Bürger und Unternehmen, auch in bisher unterversorgten ländlichen Regionen bereitstellen.

„Europa hat in der Erdbeobachtung den Goldstandard gesetzt“ Im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ spricht Josef Aschbacher, der Direktor des Erdbeobachtungsprogramms bei der Europäischen Weltraumagentur ESA, über die europäische Vorreiterrolle, den Beitrag Luxemburgs und die gescheiterte Satellitenmission der vergangenen Woche.

Die zu schaffende Infrastruktur soll auch neue Anwendungen im sogenannten „Internet der Dinge“ wie zum Beispiel im Bereich des Autonomen Fahrens unterstützen, aber auch technologische Entwicklungen wie eine künftige 6G-Technologien vorwegnehmen. Die Initiative solle „eine verbesserte Sicherheit bei der Übertragung und Speicherung von Informationen und Daten bieten, die den Bedürfnissen verschiedener Benutzer wie Regierungsbehörden, Finanzunternehmen, Wissenschaftsnetzwerke, kritische Infrastrukturen und Rechenzentren gerecht werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben SES sind Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, Telespazio und Thales Alenia Space weitere Mitglieder des Konsortiums.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.