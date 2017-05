(aa) – Vor rund acht Jahren wollte Isabel Del Rio Rodriguez aus dem südspanischen Malaga in der Europäischen Union eine Marke eintragen lassen. Für Saatgut, Pflanzen, Blumen, damit verbundene Lagerhaltung, Vertrieb und Transport sowie für Dienstleitungen im Bereich Pflanzenzucht und Gartenbau sollte "Cactus of Peace / Cactus de la Paz" verwendet werden.

Mit dem besagten Frieden war es seitdem jedoch nicht weit her. Die luxemburgische Einzelhandelskette Cactus wehrte sich dagegen und machte geltend, bereits zwei Marken in der EU für zahlreiche Produkte und Dienstleistungen eingetragen zu haben, d.h. einmal die Wortmarke "Cactus" und zweitens das bekannte Logo mit dem dreiarmigen Kaktus.



EuG annulierte EUIPO-Entscheidung teilweise



2012 wies das damalige europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (das heutige Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum), kurz EUIPO, mit Sitz in Alicante den Widerspruch von Cactus ab. Begründet wurde dies damit, dass Cactus nicht bewiesen habe, seine Marken ernsthaft für die betroffenen Produkte zu verwenden.

Cactus befasste darauf erstinstanzlich das Gericht der Europäischen Union (EuG) damit, die Entscheidung des EUIPO annulieren zu lassen. Laut Urteil vom 15. Juli 2015 annulierte das EuG teilweise die Entscheidung des EUIPO mit der Begründung, dass Blumen, Pflanzen und Saatgut sowie der Einzelhandel mit diesen sowie mit Früchten und Gemüse sehr wohl von den regristrierten Marken des Unternehmens Catus abgedeckt würden, sodass "Cactus of Peace / Cactus de la Paz"in der EU nicht als entsprechende Marke eingetragen werden könne.



Zweitinstanzliches Urteil des EuGH zu erwarten



Das EUIPO widerum zeigte sich nicht einverstanden mit der Entscheidung des EuG und zog zweitinstanzlich vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH), um die Annulierung des EuG-Urteils zu fordern. In seinem Schlussantrag empfielt Generalanwalt Nils Wahl nun dem EuGH das Rechtsmittel des EUIPO abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil des EuG zu bestätigen. Im Markenrechtsstreit zwischen Cactus und Isabel Del Rio Rodriguez zeichnet sich somit ein mögliches Urteil zugunsten der luxemburgischen Einzelhandelskette ab.

Mit einem Urteil dürfte erfahrungsgemäß in drei bis sechs Monaten zu erwarten sein. Sollte der EuGH dem Schlussantrag tatsächlich folgen, dürfte "Cactus of Peace / Cactus de la Paz" in der EU nicht als Marke für die genannten Produkte und Dienstleistungen registriert werden, d.h. Insbesondere nicht für Saatgut, Blumen, Pflanzen sowie deren Verkauf im Einzelhandel.