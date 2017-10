(las/aa) - Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil aus erster Instanz bestätigt, das "Cactus of Peace/Cactus de la Paz" die Eintragung als europäische Marke verweigert. Die Luxemburger Einzelhandelskette Cactus erhält damit nach sieben Jahren Genugtuung und seine Wort- und Bildmarken bleiben unangetastet.

2009 wollte Isabel Del Rio Rodriguez aus dem südspanischen Malaga in der Europäischen Union eine Marke eintragen lassen. Für Saatgut, Pflanzen, Blumen, damit verbundene Lagerhaltung, Vertrieb und Transport sowie für Dienstleitungen im Bereich Pflanzenzucht und Gartenbau sollte „Cactus of Peace / Cactus de la Paz“ verwendet werden. Dagegen legte das Unternehmen Cactus 2010 Einspruch ein, um seine europäischen Marken von 2001 und 2002 zu schützen.

Nach und nach wurde der Streit zwischen den Kakteen-Marken grundsätzlicher. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO wies 2012 den Einspruch von Cactus ab, denn das Unternehmen habe nicht bewiesen, seine Marken ernsthaft für die betroffenen Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Das Gericht der Europäischen Union entschied im Juli 2015, dass Cactus zum Teil durchaus nutze und wies "Cactus of Peace/Cactus de la Paz" ab.

Das EUIPO erhob im September 2015 Einspruch gegen das Urteil in erster Instanz. Die EU-Richter hätten mehrere Artikel der Verordnung zu den EU-Marken falsch ausgelegt, lautete das Argument.



In zweiter Instanz kam der Europäische Gerichtshof nun am Mittwoch zum Schluss, dass das EUIPO keine ausreichenden Gründe vorgelegt habe, um das Urteil aus erster Instanz zu annullieren. Cactus habe dagegen ausreichend dargelegt, seine Marken ernsthaft in den strittigen Kategorien zu nutzen. Die Luxemburger Firma bekommt deshalb auf ganzer Linie Recht.