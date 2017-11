(mbb) - Der „European Microfinance Award 2017“ ist an die mexikanische Kreditgenossenschaft Tosepantomin gegangen.

Seit 2005, von der UNO ausgerufen als Internationales Jahr der Kleinstkredite, wird Mikrofinanz als Mittel gegen Armut in Entwicklungsländern erkannt. Jedes Jahr vergibt die europäische Plattform für Mikrofinanzierung den „European Microfinance Award“, um die Bemühungen einer Finanzinstitution zu würdigen. Dieses Jahr stand besonders die Frage im Mittelpunkt, inwiefern Mikrofinanz gesündere Wohnverhältnisse fördern kann. Mit dieser Auszeichnung ist ein Geldpreis in Höhe von 100 000 Euro verbunden, der dazu genutzt wird, um Menschen zu unterstützen, die sich in prekären Lebenssituationen befinden.