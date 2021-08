TotalEnergies wird ab Ende September für zehn Jahre beide Stationen an der Grenze zu Deutschland betreiben.

Europäische Ausschreibung

Total erhält Konzession für Autobahnstationen in Wasserbillig

TotalEnergies in Luxemburg hat die europäische Ausschreibung für die beiden Autobahnkonzessionen in Wasserbillig gewonnen. Das gab der Mineralölkonzern in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Die Konzessionen gelten ab dem 28. September über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Die zwei Raststätten beiderseits der Autobahn A1 zwischen Luxemburg und Trier gehören nach Angaben des Unternehmens zu den größten Autobahnstationen Europas. „Mit der Erweiterung einer und der Übernahme der zweiten Konzession in Wasserbillig positioniert sich TotalEnergies in Luxemburg als führend auf den Autobahnen des Landes und stärkt damit das Netzwerk für alle seine Kunden auf einer der europäischen strategischen Achsen“, sagt Patrick Schnell, Geschäftsführer von TotalEnergies in Luxemburg.

Die Station in Richtung Luxemburg, seit 1994 von Total verwaltet, wird nach Unternehmensangaben täglich von durchschnittlich 3.500 Autofahrern angesteuert. Um das Serviceangebot auf dieser Seite zu erweitern, sei der Bau eines lokalen Stores sowie die Renovierung des Restaurants sowie des Geschäfts geplant, so der Konzern. Die geplanten Arbeiten beginnen, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Nach der Übernahme der Station in Richtung Trier will Total weiterhin mit den derzeit präsenten Dienstleistern und Marken wie Burger King, Dunkin Donuts und Curry Meister zusammenarbeiten.

