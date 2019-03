Europa verbannt den Boeing-Unglücksflieger

Die Flugzeugabstürze bei der Boeing 737 Max 8 bringen den US-Flugzeugbauer schwer unter Druck. In ganz Europa sind Starts und Landungen von Maschinen dieser Bauart vorerst verboten. Auch Luxemburg reagiert.

(dpa/jt) - Nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate wenden sich viele Airlines und Luftfahrtbehörden aus Furcht vor einem technischen Problem vom neuen Flugzeugtyp Boeing 737 Max 8 ab. Fast die Hälfte der rund 350 seit 2017 ausgelieferten Maschinen bleibt infolge des Flugzeugabsturzes in Äthiopien am Sonntag mit 157 Toten inzwischen am Boden.

Wie viele andere europäische Länder hat auch Luxemburg seinen Luftraum für Flugzeuge dieses Typs gesperrt ...