Europa-Ebay-Geschäft künftig über Kleinmachnow

Die Handelsplattform Ebay wickelt ihre Geschäfte in Europa künftig nach deutschem Recht ab.

(dpa/aa) - Für Ebay-Kunden, die in der Europäischen Union (mit Ausnahme Großbritanniens und Nordirlands) ansässig sind, sei ab 1. Mai die Ebay GmbH in Kleinmachnow bei Berlin neuer Vertragspartner und nicht mehr die Ebay Europe mit Sitz in Luxemburg, informierte das Unternehmen in den vergangenen Tagen Händler und Mitglieder.

Alle betroffenen Nutzer würden auf ihren Rechnungen den Namen und die Adresse der eBay GmbH finden. Die eBay GmbH werde die Gebühren zukünftig einziehen und möglicherweise auch auf den Bankauszügen ausgewiesen werden.