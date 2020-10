Vor dem Gebäude der Firma Eurofoil in Düdelingen protestierten am Dienstag rund 100 Mitarbeiter der Firma.

Eurofoil-Mitarbeiter protestieren in Düdelingen

Vor dem Gebäude der Firma Eurofoil in Düdelingen protestierten am Dienstag rund 100 Mitarbeiter der Firma. Laut OGBL hat die Geschäftsführung von Eurofoil den Tarifvertrag gekündigt und einen „völlig inakzeptablen Forderungskatalog“ vorgelegt. „Die sozialen Leistungen der Beschäftigten werden massiv in Frage gestellt“, so die Gewerkschaft. Das Unternehmen ist auf die Produktion von Aluminiumfolien spezialisiert.

Auch der LCGB ist mit der derzeitigen Lage im Unternehmen unzufrieden. „In den letzten Monaten hat die Unternehmensleitung die Zahl der Mitarbeiter durch Einzelentlassungen, Nichtverlängerung von Verträgen oder Kündigung von Zeitverträgen reduziert. Die verbleibenden Mitarbeiter sind zu außergewöhnlichen Leistungen verpflichtet, um den derzeitigen Personalmangel auszugleichen“, so Gewerkschaftssekretär Marc Kirchen am Dienstag.

Die Gewerkschaft fordert die Erarbeitung eines Industrieprojekts, das die nachhaltige Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung im Unternehmen sicherstellt. „Dieses Projekt muss reale Investitionen umfassen, die über die Sanierung und routinemäßige Wartung der bestehenden Anlagen hinausgehen. Die Wiederherstellung der finanziellen Situation darf und kann nicht durch Sozialabbau erreicht werden“, so Kirchen.

Um 15 Uhr hat die Gewerkschaft ihren Forderungskatalog für den künftigen Tarifvertrag vorgelegt. Sie fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von 50 Euro brutto ab 1. Januar 2021 und 50 Euro ab 1. Januar 2022, die Zahlung einer „Covid 19“-Prämie von 500 Euro brutto, einen zusätzlichen freien Tag ab 1. Januer 2021, eine Verbesserung der „prime de présence“ und der „prime d'ancienneté“.





