EU-Staaten entgehen knapp 150 Milliarden Euro an Mehrwertsteuern

Betrug, Steuervermeidung und Insolvenzen kosten die Union jedes Jahr Milliarden.

(dpa) - Wegen Betrugs, Steuervermeidung und Insolvenzen entgehen den öffentlichen Kassen in Europa jedes Jahr knapp 150 Milliarden Euro. Im Jahr 2016 waren die Mehrwertsteuereinnahmen in den EU-Staaten 147,1 Milliarden Euro niedriger als anhand der Wirtschaftsleistung zu erwarten war, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Der Trend ist allerdings positiv. Im Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres waren es rund 10,5 Milliarden Euro weniger an Ausfällen.

„Die Mitgliedsstaaten haben ihre Steuereintreibung europaweit verbessert“, sagte der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici ...