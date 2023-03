Die Europäische Kommission will ein Gesetz vorschlagen, das Produktionsziele für Europa festlegt.

Von der Leyen

EU muss bei Rohstoffen unabhängiger von China werden

Die Europäische Kommission will ein Gesetz vorschlagen, das Produktionsziele für Europa festlegt.

(dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei wichtigen Rohstoffen etwa für Handys oder Computerchips vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von China gewarnt. „Wir beziehen 98 Prozent unserer seltenen Erden und 93 Prozent unseres Magnesiums aus China“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Straßburg.

Über eine Million Tonnen seltener Erden in Schweden Bisher war Europa bei den seltenen Erden stark von China abhängig. Die Materialien sind entscheidend dafür, ob die Energiewende gelingt.

Deshalb will ihre Behörde am Donnerstag ein Gesetz über wichtige Rohstoffe vorschlagen, das Produktionsziele für Europa festlegt. Einem Entwurf zufolge sollen etwa der Jahresbedarf bestimmter Erze oder Mineralien zu mindestens zehn Prozent in der EU gefördert werden.



Zugleich will die EU-Kommission ein Gesetz vorlegen, das Genehmigungsverfahren erleichtern, Beihilferegeln vereinfachen und die Verwendung von EU-Mitteln flexibilisieren soll. Man müsse die eigene Industriebasis für eine klimafreundliche Wirtschaft fördern, um in Europa neue Arbeitsplätze zu schaffen, sagte von der Leyen.

