(mbb) - Wie das „Luxemburger Wort“ schon am Mittwoch berichtete, hat die Europäische Kommission neue Rechtsvorschriften vorgeschlagen, um das Mehrwertsteuersystem in den EU-Staaten zu flexibilisieren. Durch die Legislativvorschläge soll das Mehrwertsteuersystem einen größeren Spielraum für Mitgliedstaaten lassen.

Die Maßnahmen betreffen auch die Umsätze, die im elektronischen Geschäftsverkehr erwirtschaftet werden. Derzeit sind Unternehmen, die online tätig sind, verpflichtet, die Mehrwertsteuer in allen EU-Mitgliedstaaten registrieren zu lassen, in denen sie Waren an Verbraucher verkaufen. Dies bedeutet, dass diese Firmen erhebliche Betriebskosten haben. Denn: Je höher die Anzahl von Ländern ist, in denen die Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen online verkaufen, desto höher ist ihr Aufwand.

Dem Vorschlag der Europäischen Kommission zufolge können Online-Unternehmen von Vereinfachungsmaßnahmen bei der Ausstellung ihrer Rechnungen profitieren. Wie es bereits für Unternehmen, die elektronische Dienste verkaufen, der Fall ist, würden Online-Unternehmen eine einzige Anlaufstelle haben, um ihre Mehrwertsteuern anzumelden. Dies sollte über ein digitales Online-Portal möglich sein.

Laut Einschätzungen der Europäischen Kommission sollten die neuen Maßnahmen den Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten anziehen.

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Erste Reaktionen der europäischen politischen Parteien nach der Vorstellung der Rechtsvorschriften lagen am gestrigen Nachmittag noch nicht vor. Nur der deutsche Abgeordnete Sven Giegold, der als grüner Finanzexperte im Ausschuss für Wirtschaft und Währung tätig ist, sagte: „Es ist goldrichtig, dass die Europäische Kommission endlich Kleinunternehmen bei der Mehrwertsteuer entlasten will. Der gemeinsame europäische Binnenmarkt muss für alle Unternehmen da sein, die Größe darf keine Rolle spielen.“ Aber: „Leider macht die Europäische Kommission keinen Versuch, die Sätze für stark ermäßigte Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Es ist nicht einzusehen, warum Tampons mit Mehrwertsteuern belegt werden, während Luxusprodukte von großzügigen Steuervergünstigungen profitieren.“

Welcher Impakt die Rechtsvorschriften der Europäischen Kommission auf Luxemburg und die Luxemburger Verbraucher haben werden, steht auch noch nicht fest. Wegen der Komplexität und der Vielschichtigkeit des Themas ist es zu früh, um eine klare Stellung einzunehmen, hieß es vonseiten der Luxemburger Handelskammer.

So geht es weiter Nach der Vorstellung der Legislativvorschläge schreitet das Gesetzgebungsverfahren nun voran. Die Rechtsvorschriften werden dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Konsultation und dem Rat zur Annahme übermittelt. Das Europäische Parlament und der Wirtschafts- und Sozialausschuss haben allerdings nur eine beratende Funktion. Alle Mitgliedstaaten müssen einstimmig beschließen, dass sie die Änderungen aufnehmen wollen. Diese werden erst dann wirksam, wenn die Umstellung auf das endgültige Mehrwertsteuersystem erfolgt.