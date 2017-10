(las/Bloomberg) - Die EU-Kommission werde heute entscheiden, dass Amazon wegen eines unerlaubten Steuervorteils Nachzahlungen in Millionenhöhe an Luxemburg leisten müsse, meldete die „Financial Times“ am Dienstag. Die Wirtschaftszeitung berief sich auf mehrere Personen, die mit den Vorgängen vertraut seien.



Ein Jahr, nachdem Apple eine Steuernachzahlung von sage und schreibe 13 Milliarden Euro auferlegt wurde, macht sich die Europäische Union nun wohl daran, weitere US-Großkonzerne ins Visier zu nehmen. Eine Brüsseler Entscheidung zu möglicherweise illegalen Steuervorteilen von McDonald's in Luxemburg steht ebenfalls noch aus.

Ein schärferes Vorgehen gegen Staatshilfedeals steht ganz oben auf der Agenda der EU-Kommission. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager betont, dass es keine Fokussierung auf amerikanische Unternehmen gibt und weist auf Bußgelder gegen europäische Unternehmen hin. Mit dem Vorgehen gegen Amazon und McDonald’s riskiert sie jedoch, die Spannungen mit den USA weiter zu schüren, die seit dem Apple-Urteil bestehen.

„Die Europäische Kommission wird nicht aufgeben, da sie fest von ihrem Ansatz überzeugt ist“, sagt Howard Liebman, ein Partner für Steuerrecht bei der Anwaltskanzlei Jones Day in Brüssel. Selbst wenn die Entscheidungen der Kommission umgestoßen werden sollten, seien Berufungen „sehr kostspielig und die öffentliche Meinung kann erheblich belastet werden“.

Die EU zielt auf unlautere Steuerpraktiken ab, die Unternehmen einen selektiven Vorteil verschaffen, um ihre Geschäfte und die damit verbundenen Arbeitsplätze anzuziehen.