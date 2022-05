In vielen Passagierfliegern sitzen die Fluggäste oft dicht an dicht – und wegen Corona verpflichtend mit Maske. Das dürfte sich jetzt ändern.

EU-Behörden lockern Empfehlung zur Maskenpflicht im Flugzeug

In vielen Passagierfliegern sitzen die Fluggäste oft dicht an dicht – und wegen Corona verpflichtend mit Maske. Das dürfte sich jetzt ändern.

(dpa/dme) - Die zuständigen EU-Behörden lockern ihre Empfehlungen zum Corona-Schutz im Luftverkehr. Unter anderem fällt ab diesem Montag eine generelle Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und Flugzeugen weg, wie die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Mittwoch mitteilten. Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten. In Deutschland bleibt es vorerst bei der generellen Maskenpflicht im Flugzeug. Die Luftfahrtbranche forderte aber jetzt ihre Abschaffung.

Auch in Luxemburg dürfte sich erst etwas ändern, wenn das Gesundheitsministerium grünes Licht gibt. Zuletzt wurden Presseanfragen zum Thema zwischen den Ministerien hin- und hergeschoben, obwohl die Direction de l’Aviation Civile die Angelegenheit klar dem Gesundheitsministerium zuordnete.

Bei Luxair warte man derweil „schon lange“ auf eine „einheitliche Behandlung in allen Alltagssituationen, wenn es um das Tragen der Maske geht“, so die Findel-Airline auf eine Anfrage zum Thema. Die Luft an Bord der Luxair-Flotte sei sauberer als draußen, da sie ständig mit einer großen Menge frischer Außenluft vermischt und in der Kabine zu 99,99 Prozent effizient gefiltert werde. So werde die Luft an Bord im Durchschnitt alle drei Minuten erneuert.

Noch keine Entscheidung in Deutschland

Auch im benachbarten Deutschland warten die Airlines auf die Entscheidung der nationalen Behörden. Die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen – und auch in Fernzügen – ist im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht, die die Länder anordnen. In Frankreich endet die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln Anfang kommender Woche, wie Gesundheitsminister Olivier Véran sagte. Dennoch werde empfohlen, Maske zu tragen. Die Gesundheitslage habe sich verbessert, doch die Pandemie sei nicht vorbei. Zu Flugreisen in ein Land, in dem weiter Maskenpflicht gelte, sagte Véran, dass die Airlines zuständig seien.

Eine Lufthansa-Sprecherin sagte: „Es ist an der Zeit, auf Freiwilligkeit zu setzen, so wie es in anderen Bereichen des täglichen Lebens, etwa im Supermarkt oder Restaurant, inzwischen auch die Regel ist.“ Der Internationalen Verbands der Fluggesellschaften (IATA) erklärte, Maskenpflichten an Bord von Flugzeugen sollten enden, wenn Masken in anderen Bereichen des täglichen Lebens nicht mehr verpflichtend sind - etwa Theater, Büros oder öffentliche Verkehrsmittel.

Ein Schritt hin zu einer Normalisierung des Flugverkehrs

Der Chef der Europäischen Luftsicherheitsagentur, Patrick Ky, sagte, von nächster Woche an seien nicht mehr in allen Fällen Masken Pflicht im Luftverkehr. Für Passagiere und Crews sei dies ein großer Schritt hin zu einer Normalisierung des Flugverkehrs. Zugleich betonten die beiden EU-Behörden, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes immer noch zu den besten Corona-Schutzmaßnahmen zähle.

Grund für die Lockerungen sind demnach die jüngsten Entwicklungen in der Pandemie. Dazu zählen die Impfzahlen, die durch Infektionen entstandene Immunität und die damit einhergegangene Aufhebung von Beschränkungen in einer wachsenden Zahl europäischer Staaten.

