EU-Abgeordnete winken Urheberrechtsreform durch

Es war bis zum Schluss ungewiss: Der Kompromisstext zur Urheberrechtsreform, auf den sich Unterhändler im Februar einigten, wurde am Dienstag im EU-Parlament angenommen.

Es war bis zum Schluss ungewiss: Der Kompromisstext zur Urheberrechtsreform, auf den sich Unterhändler im Februar einigten, wurde am Dienstag im EU-Parlament angenommen.

Der Kompromisstext zur Urheberrechtsreform ist vom EU-Parlament angenommen.

Mit der 2016 gestarteten Initiative der EU-Kommission sollte das Urheberrecht dem Internetzeitalter angepasst werden. Ziel: Das Recht an geistigem Eigentum gegenüber Internetriesen wie Google, Youtube und Facebook zu verteidigen. Nun muss noch der Ministerrat dem Text zustimmen, so dass die Richtlinie noch vor der Europawahl im Mai in Kraft treten könnte.

Anpassung des Copyright an das digitale Zeitalter

Zuletzt war deutlich geworden, wie sehr die Positionen auseinandergingen: auf der einen Seite war von Zensur und dem Tod des freien Internet die Rede, auf der anderen vom überleben von Künstlern, Kreativen und Autoren ...