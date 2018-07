Die beiden Luxemburger Traditionsunternehmen haben ein Partnerschaftsabkommen mit dem französischen Konzessionär unterzeichnet. Auf dem Plan steht unter anderem ein neues Autozentrum in Leudelingen.

Etoile Garage und Rodenbourg fusionieren mit CAR Avenue

(tom/LW) - Garage Rodenbourg (Peugeot), Etoile Garage (Citroën, DS Automobiles) und der Multikonzessionär Car Avenue gehen in Luxemburg gemeinsame Wege. Die drei Unternehmen haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Innerhalb von zwei Jahren sollen die Unternehmen zusammenwachsen, so ein Communiqué vom Freitagmorgen. Gemeinsam soll denn auch das Projekt eines neuen Automobilzentrums in der Leudelinger Industrie- und Gewerbezone verwirklicht werden. Von dem Gemeinschaftsprojekt sind rund 200 Mitarbeiter betroffen. Deren Arbeitsplätze sollen laut der gemeinsamen Pressemitteilung "nachhaltig abgesichert werden". Die Direktion soll in der zweijährigen Übergangsphase von den Verantwortlichen aller drei Unternehmen geführt werden.