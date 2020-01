Der scheidende Wirtschaftsminister hat sein Interesse am Führungsposten der europäischen Weltraumorganisation bestätigt. Doch er stellt Bedingungen.

Wirtschaft 1

Etienne Schneider stellt Bedingungen für ESA-Posten

Der scheidende Wirtschaftsminister hat sein Interesse am Führungsposten der europäischen Weltraumorganisation bestätigt. Doch er stellt Bedingungen.

Etienne Schneider hat am Montag bestätigt, dass er Interesse am Direktorenposten der europäischen Weltraumagentur ESA hat. "Ich bin von einigen Staaten gefragt worden, ob ich den Posten übernehmen möchte", so Schneider in Dubai. Eine Zusage habe er jedoch noch nicht gegeben. Die Zeitung Le Quotidien hat am Montagmorgen berichtet, dass Etienne Schneider als nächster Direktor der European Space Agency gehandelt wird.

"Ich hab Bedingungen gestellt, was die aktuelle Art und Weise, wie die Organisation funktioniert, betrifft", so Etienne Schneider. Er werde den Posten also nur annehmen, wenn sich die ESA den Herausforderungen der Zukunft stellen wolle und "fitter und schneller als bisher" werde.

Charme-Offensive in Dubai: Die Wirtschaftsmission beginnt Die Wirtschaftsmission in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt – in Begleitung von mehr als 80 Firmenvertretern. Das Ziel: Neue Geschäftsmöglichkeiten wahrzunehmen.

Etienne Schneider befindet sich derzeit auf Wirtschaftsmission in den Vereinigten Arabischen Emiraten.