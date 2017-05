(M.G.) - Die weltweite Finanzkrise 2008 hat dem Banken- und Finanzwesen ihre Fehler deutlich vor Augen geführt. In Zeiten von islamkonformen Bankgeschäften und einer immer noch meist christlich geprägten Finanzwelt, drängt sich die Frage auf: Liegt die Lösung vielleicht in der Theologie?



Dieser Frage gingen gestern die Mitglieder des „Institute for Global Financial Integrity“ nach. Die gemeinnützige Organisation hatte den Oberrabbiner Alain Nacache zu einem Vortrag und Austausch zum Thema der jüdischen Lehre im Finanzwesen eingeladen.



Bis heute werde Juden ein besonderes Geschick und Vertrauenswürdigkeit im Bereich der Finanzen nachgesagt, so Alain Nacache. Er selbst sei allerdings kein Experte für Finanzen. Doch er kenne sich sehr gut mit Menschen aus, erklärte er mit einem Augenzwinkern.



Gerechtigkeit als oberstes Ziel



Ob bei der Entwicklung von neuen Finanzinstrumenten oder einer beliebigen Transaktion, komme es immer darauf an welches Ziel man damit verfolge, so Nacache. Die jüdische Ethik verlange, dass man jede seiner Tätigkeiten im Einklang mit dem übergeordneten Ziel der Gerechtigkeit ausübe.



Die Voraussetzung für einen starken Zusammenhalt innerhalb einer Gesellschaft sei Gerechtigkeit. Und sozialer Zusammenhalt wiederum sorge dafür, dass eine Gesellschaft friedlich zusammen leben könne, erläuterte der Rabbiner in seinem Vortrag. „Fehlt der soziale Zusammenhalt, kann das zu Konflikten und schließlich zu Ausbrüchen von Gewalt führen.“ Er sprach dabei sogar mehrfach von Bürgerkrieg, als drohende Konsequenz von fehlender sozialer Kohäsion.



Es muss Hoffnung bestehen



„Jeder muss seinen Platz in der Gemeinschaft einnehmen und seinen Beitrag leisten dürfen“, betont der 45-Jährige. Daher stößt er sich auch besonders an der Idee und dem Begriff des „pouvoir d'achat“, also der Kaufkraft. Seiner Meinung nach drücke dieser Begriff aus, dass man nur dann „mächtig“ sei, wenn man im Stande sei sich Dinge zu kaufen. Oder anders ausgedrückt: Wer kein Geld hat, ist nutzlos.



Dadurch würde einem der Platz als Teil der Gesellschaft verwehrt, was am Ende wiederum zu Gewalt führen könne, so er Rabbi. „In einer funktionierenden Gesellschaft muss jeder ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Selbstachtung wahren können.“ Es muss Hoffnung bestehen.



„Ein tief verschuldeter Mensch muss seine Schulden zurückzahlen – ganz klar.“ Doch die Raten und Zinsen dürften nicht so hoch sein, dass der Schuldner jegliche Hoffnung verliere, betont der Rabbi. Seine Definition von Ungerechtigkeit ist wenn jemand sagen kann „Deine Arbeit erlaubt es mir Dinge zu kaufen, die du dir nicht leisten kannst“.



Antworten auf die Frage wie sich eine solche Herangehensweise konkret auf das Finanzwesen ausüben würde, blieb der Rabbiner, in den Augen einiger Gäste, jedoch schuldig.





Alain David Nacache



Alain Nacache ist Oberrabbiner in Luxemburg seit 2011. Davor war er Rabbi in Monaco, Lausanne und Bordeaux. Er besuchte rabbinische Schulen in Israel, New York und Paris. Außerdem studierte er Psychologie, Philosophie und Jura in Reims und Aix-en-Provence. Nacache ist verheiratet und Vater von sechs Kindern im Alter zwischen 10 und 20 Jahren.