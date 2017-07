(miz) - Eine neue Treuhandfondgesellschaft kündigt sich in Luxemburg an. In einem Presseschreiben teilt die Luxemburger Firma Headstart mit, dass sie ab September 2017 Teil von Estera, einem internationalen Anbeiter von Offshore-Dienstleistungen, wird.



Christophe Gaul und Manuel Mouget, beide Managing Directors bei Headstart, werden die Firma weiterhin leiten.



Estera eröffnet demnach im Herbst einen Standort Luxemburg. Bis jetzt hat die Firma drei europäische Sitze - auf der Isle of Man und zwischen England und Frankreich auf den Inseln Guernsey und Jersey.



Die Übernahme in Luxemburg habe aber nichts mit dem Brexit zu tun, sagt ein Sprecher der Kommunikationsagentur von Headstart. Estera wolle ihr Netzwerk nur auf die wichtigen Finanzplätze ausbauen - und Luxemburg sei einer davon.



