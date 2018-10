„Es ist besser, mit einer Stimme zu sprechen“

Die Verbände der Bäcker, Metzger, Konditoren, Müller und Cateringunternehmen möchten ihrer Stimme mehr Gehör verschaffen und vereinigen sich unter dem Dach der „Fédération des Artisans” zum Verband „Lëtzebuerger Liewensmëttelhandwierk“.

Am Mittwochabend war in der „Chambre des Métiers“ der offizielle Startschuss zur neuen Föderation. Zu offiziellen Eröffnungsfeier gratulierten in der Handwerkskammer auch der anwesende Premierminister Xavier Bettel (DP) sowie Claude Wiseler, Spitzenkandidat der CSV. Das „Luxemburger Wort“ sprach zuvor mit dem Präsidenten der „Confédération Lëtzebuerger Liewensmëttelhandwierk“, Frank Steffen, der bislang Präsident der „Fédération des Maîtres Traiteurs“ war.

Frank Steffen, warum der Zusammenschluss zu diesem neuen Verband? ...