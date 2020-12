„Es gibt nur wenige Einhörner“

Die Pandemie hat schwere Folgen für die Kreativwirtschaft – im Interview erklärt Marc Lis ihren Wert für die Gesellschaft.

Marc Lis, wie geht es der Kreativwirtschaft in der Corona-Krise?

Die OECD spricht von einem Schock. Neben dem Tourismussektor sind demnach die Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa am stärksten von der aktuellen Krise betroffen. Was das für Luxemburgs Kreativwirtschaft heißt, kann man nicht pauschal sagen.

Warum?

Der Sektor ist breit gefächert ...