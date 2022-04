Das Fortbildungsangebot im Großherzogtum wird immer größer und deckt alle Wirtschaftssektoren ab.

Lifelong Learning

Es gibt 445 zugelassene Bildungseinrichtungen im Land

(MeM) - In Luxemburg gibt es 445 zugelassene private, öffentliche, institutionelle und assoziative Bildungseinrichtungen. Die Angebote umfassen alle Sektoren der luxemburgischen Wirtschaft, das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Leitfaden „Répertoire des organismes de formation“ des Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC) hervor.

An der Spitze der Bildungsbereiche, in denen die Organisationen am aktivsten sind, stehen die Bereiche persönliche und berufliche Entwicklung, Unternehmensführung und Personalwesen, Qualität und Sicherheit, Gesundheit und Sozialwesen, Informatik, Finanzen, Versicherungen und Recht sowie Sprachen.

Insgesamt wurde das Angebot auf lifelong-learning.lu, dem nationalen Portal für lebenslanges Lernen, im Laufe eines Jahres um mehr als 1.500 Bildungsangebote erweitert und bietet Zugang zu mehr als 12.000 Fortbildungen.

