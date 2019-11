Euro-Stabilitätsmechanismus deckte mit neuer Anleihe den Finanzierungsbedarf im vierten Quartal ab.

Erstmals ESM-Euroanleihe nach Luxemburger Recht

(MeM) - Novum an der Luxemburger Börse: Mit zeremoniellem „Glockenschlag“ wurde am Freitag dort eine neue Anleihe des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) „begrüsst“, die nach Luxemburger Recht aufgelegt wurde. Der ESM hatte zuvor beschlossen, die Emission von auf Euro lautenden Anleihen nach englischem Recht ab dem 1. Oktober anzustellen.

Statt dessen werden die neuen Anleihen in der Eurowährung seitdem nach luxemburgischem Recht aufgelegt. Die erste Emission unter dem neuen Regime war eine 5-jährige Anleihe über 3,5 Milliarden Euro.

„Wir begrüßen die Umstellung auf luxemburgisches Recht als eine wichtige Anerkennung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Luxemburg“, erklärte Robert Scharfe, CEO der Luxemburger Börse.



Null Prozent Verzinsung - Nachfrage dennoch groß

„Die 0%-Coupon-Anleihe war mit Aufträgen über 6,4 Milliarden Euro überzeichnet und deckte den Finanzierungsbedarf der ESM im vierten Quartal ab“, teilen Luxemburger Börse und ESM mit.

Der ESM notiert seine Anleihen seit 2012 an der Luxemburger Börse. In den letzten sieben Jahren hat er so fast 160 Milliarden Euro eingesammelt, um den Ländern des Euroraums in schweren finanziellen Schwierigkeiten zu helfen.

Allein im Jahr 2019 hat der ESM Anleihen im Gesamtwert von 9,8 Milliarden Euro begeben. Damit ist ESM einer der wichtigsten Emittenten von auf Euro lautenden Anleihen in der Eurozone.