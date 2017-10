Am Mittwoch ging das amerikanische Start-up LB Networks als erstes Unternehmen eine Partnerschaft mit dem neuen Luxemburger Innovationszentrum Tomorrow Street ein.



Warrick Cramer, CEO von Tomorrow Street, erklärte während der offiziellen Veranstaltung, warum die Wahl auf LB Networks gefallen ist. "Wir suchen nach Firmen, die mit hochmodernen Technologien arbeiten, die sich wachsenden Ansprüchen anpassen können und die unserer Meinung nach eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben."



LB-Networks wurde vor fünf Jahren gegründet und zählt insgesamt 40 Mitarbeiter - fünf werden künftig im Tomorrow Street in Kirchberg tätig sein.



Von Luxemburg in die Welt hinaus



LB Networks ist eine Firma aus dem amerikanischen Saint Louis. Sie bietet Softwaremodelle an, damit Kunden ihr professionelles Netzwerk transparenter gestalten können. "Durch unsere Plattform OcularIP können Kunden möglichst schnell Probleme in ihren Netzwerk ausfindig machen - und dadurch auch schnell Lösungen finden", so Raymond Chiu, CEO der Firma. Er gibt das Beispiel von Banken, die auch im Ausland Geldautomaten oder Filialen besitzen. Mit den Programmen von LB Networks haben sie einen schnellen Zugriff auf die dortigen Aktivitäten und Netzwerke.



Für Raymond Chiu ist Luxemburg der richtige Ort, um jetzt die LB Networks international auszubauen. Laut Warrick Cramer ist auch genau das das Ziel von Tomorrow Street: "Wir wollen Unternehmen die Möglichkeit bieten, von hier aus weltweit zu wachsen." Damit das gelingt, können die Firmen auf das Netzwerk von Vodafone zurückgreifen.



15 weitere Start-ups sollen folgen



Tomorrow Street ist eine gemeinsame Initiative von Vodafone Luxemburg und dem Technoport in Belval. Bis zum Ende des Jahres sollen noch 15 weitere Start-ups in das Innovationszentrum in Kirchberg einziehen. Erst vor drei Wochen wurde Tomorrow Street von Premier Xavier Bettel und Vizepremier Etienne Schneider eingeweiht.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.