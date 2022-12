Die europäische Trägerrakete hat wenige Minuten nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana die gewünschte Route verlassen.

Vom Kurs abgekommen

Erster kommerzieller Flug der Vega-C-Rakete scheitert

Die europäische Trägerrakete hat wenige Minuten nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana die gewünschte Route verlassen.

(AFP/he) - Die neue leichte europäische Trägerrakete Vega-C, die ihren ersten kommerziellen Flug mit zwei Airbus-Satelliten an Bord durchführen sollte, hat sich nach ihrem Start von Kourou am Dienstag verirrt. Zehn Minuten nach dem Start um 22.47 Uhr Ortszeit wich die Flugbahn der Trägerrakete von der geplanten ab. Danach kamen keine Telemetriedaten mehr im Kontrollraum des Raumfahrtzentrums Kourou in Französisch-Guayana an.

Suche nach der Ursache

„Die Mission ist verloren“, erklärte der Präsident von Arianespace, Stéphane Israël, vom Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana aus. „Etwa zwei Minuten und 27 Sekunden nach dem Start trat bei der Zefiro 40“, der zweiten Stufe der Trägerrakete, eine Anomalie auf, „wodurch die Vega-C-Mission beendet wurde“, erklärte das für den Betrieb der Trägerrakete zuständige Unternehmen in einer kurzen Erklärung.

„Derzeit werden Datenanalysen durchgeführt, um die Gründe für diesen Fehlschlag zu ermitteln“, fügte Arianespace hinzu. Für Mittwoch, 12 Uhr Ortszeit (15 Uhr GMT), ist eine Pressekonferenz in Kourou geplant. Arianespace stellte fest, dass es nach dem Start der europäischen Trägerrakete unter italienischer Leitung keinen Fallout von Trümmern gab.

Defektes Bauteil bei erstem Startversuch

Die Vega-C-Rakete sollte zwei von Airbus gebaute Erdbeobachtungssatelliten, Pléiades Neo 5 und 6, in die Umlaufbahn bringen. Die beiden letzten Satelliten der Pléiades-Neo-Konstellation sollen jeden Punkt der Erde mehrmals täglich mit einer Auflösung von 30 cm abbilden.

Der Flug war ursprünglich für den 24. November geplant, musste aber wegen eines defekten Startbauteils um einen Monat verschoben werden. „Wir mussten eine mit der Kappe verbundene Ausrüstung austauschen“, erklärte Stéphane Israël gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dies war der erste kommerzielle Flug von Vega-C nach ihrem erfolgreichen Jungfernstart am 13. Juli, der die Einführung der neuen europäischen Trägerraketenfamilie markierte.

Bereits der dritte Zwischenfall

Vega-C wird als kleine Schwester der künftigen Ariane 6 vorgestellt und nutzt gemeinsame Elemente, um Europa auf dem schnell wachsenden Satellitenmarkt wettbewerbsfähiger zu machen. Vega-C ist eine verbesserte Version der leichten Vega-Trägerrakete, die seit 2012 20 Mal abgefeuert wurde, aber auch bereits zwei Mal gescheitert ist: im November 2020 aufgrund eines Herstellungsproblems der Trägerrakete, die nach dem Zerfall in der Atmosphäre ins Meer zurückfiel, und im Sommer 2019 aufgrund eines Fehlers, der zur vorsorglichen Zerstörung der Trägerrakete führte.

Dieser erneute Fehlschlag ist ein schwerer Rückschlag für die Europäische Weltraumorganisation (ESA), die für die europäischen Trägerraketenprogramme verantwortlich ist, während die globale Konkurrenz auf dem Markt für Trägerraketen durchstartet, angeführt von dem US-amerikanischen Unternehmen SpaceX.

Russische Invasion erschwert das Geschäft

Die Ariane-6-Rakete ist der Hauptmotor der Gegenwehr, aber die Verschiebung des ursprünglich für 2020 geplanten Jungfernflugs auf Ende 2023 hat die ESA, die 22 Mitgliedsstaaten umfasst, benachteiligt. Die europäische Raumfahrt wird zudem durch die Invasion der Ukraine geschwächt, die die Zusammenarbeit mit Russland in der Raumfahrt beendete und den europäischen Weltraumbahnhof Kourou von Satellitenstarts mit Sojus-Raketen abschnitt.

Die ESA war daher gezwungen, sich an SpaceX zu wenden, um zwei wissenschaftliche Missionen zu starten. Der Start der Vega-C war der fünfte und letzte Start des Jahres 2022 für den europäischen Weltraumbahnhof in Kourou.

