Das meistverkaufte Auto der USA rollt erstmals als E-Pickup vom Band. Die Erfolgschancen für den F-150 Lightning stehen gar nicht so schlecht.

Pickup-Revolution

Erster elektrischer Ford F-150 rollt vom Band

(dme) - In den USA führt seit mehr als 40 Jahren kein Weg am Ford F-150 vorbei, der die Bestseller-Listen Jahr für Jahr anführt. Pro Tag wurden im Jahr 2020 2157 Exemplare des Modells verkauft, wie der Spiegel vorrechnet. Selbst im globalen Vergleich landete das große US-Pickup in der Vergangenheit oft auf dem ersten Platz der meistverkauften Modelle der Welt. Im Jahr 2021 reichte es immerhin noch für die Ford F-Serie immer noch für den dritten Platz, doch die Zeichen der Zeit stehen auf Veränderung. Hybrid- und Elektro-Antriebe werden zunehmend beliebter. Eine Tatsache, vor der sich auch die Pickup-Industrie in den USA nicht verschließen kann.

Der US-Autobauer Ford hat deswegen 950 Millionen US-Dollar investiert und 750 Arbeitsplätze geschaffen, um im US-Werk in Dearborn den F-150 ins Elektro-Zeitalter zu befördern. Im Mai letzten Jahres wurde der Pickup in der „Lightning“-Variante erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, am heutigen Dienstag rollt nun das erste Serien-Exemplar vom Band.

In Luxemburg und Europa generell ist der F-150 ein seltener Exot, in den USA fahren aktuell 16,1 Millionen Fahrzeuge der Ford F-Serie über die Highways. Ford zielt mit dem Lightning entsprechend auf den Massenmarkt und distanziert sich somit vom hochpreisigen Abenteuer-Konkurrenten Rivian und dem extravaganten Tesla-Stahl-Monster namens Cybertruck.

Entsprechend startet die Basisvariante knapp unter 40.000 Dollar. Schon damit sollen 370 Kilometer Reichweite möglich sein. In der vollen Ausstattung klettern die Preise auf bis zu 90.000 Dollar. Dann wird aus dem F-150 Lightning aber auch ein Ungetüm mit 563 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 Stundenkilometer in unter fünf Sekunden.

Ob die heute vom Band rollenden Elektro-Pickups den Siegeszug der F-150-Familie fortsetzen können, bleibt abzuwarten. Nicht von der Hand zu weisen ist den Vorsprung, den der Traditionshersteller gegenüber der Konkurrenz nun ausbauen kann. Während das Start-up Rivian mit massiven Anlaufschwierigkeiten bei der Produktion zu kämpfen hat (lediglich 920 Auslieferungen im Jahr 2021), hat E-Auto-Pionier Tesla seinen Cybertruck sogar ins Jahr 2023 verschoben. Die Zeichen für den F-150 Lightning stehen also gar nicht so schlecht…









