Am Freitag ist der erste CFL-Triebwagen vom Typ „Coradia Stream High Capacity“ in Luxemburg angekommen. Anfang 2024 sollen sie in den Liniendienst starten.

Liniendienst ab 2024

Erster Coradia-Triebwagen in Luxemburg angekommen

Dustin MERTES Am Freitag ist der erste CFL-Triebwagen vom Typ „Coradia Stream High Capacity“ in Luxemburg angekommen. Anfang 2024 sollen sie in den Liniendienst starten.

Am Freitag ist der erste neue CFL-Triebwagen vom Typ „Coradia Stream High Capacity“ im Beisein vom Vize-Premier- und Verkehrsminister François Bausch in Luxemburg angekommen. Der von Alstom produzierte Triebzug ist der erste von 34, der die Sitzplatzkapazität der CFL bis 2025/26 um 46 Prozent erhöhen soll. Rund 400 Millionen Euro kostet das neue Rollmaterial, was eine Rekordinvestition für die CFL darstellt.

Der erste Triebwagen vom Typ "Coradia Stream High Capacity" ist am Freitag in Luxemburg angekommen. Foto: Petz Flammang / CFL

Der erste Triebwagen vom Typ "Coradia Stream High Capacity" ist am Freitag in Luxemburg angekommen. Foto: Petz Flammang / CFL Die neue Flotte soll bis zu 46 Prozent mehr Passagierkapazität ermöglichen. Foto: Petz Flammang / CFL





„Um das Angebot für die Reisenden zu erweitern und den Service für die Bahnkunden zu modernisieren, muss nicht nur die Modernisierung des Schienennetzes vorangetrieben werden, sondern auch in das rollende Material investiert werden“, kommentierte Bausch die Ankunft des neuen Zuges. „Dies ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme eines Rollmaterials mit modernster Technologie und beispielhaftem Komfort“, kommentierte CFL-Generaldirektor Marc Wengler.

Bis der „Coradia Stream High Capacity“ im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Belgien und Frankreich eingesetzt werden kann, sind noch zahlreiche Testfahrten in allen drei Ländern nötig. Anfang 2024 soll die neue Flotte dann schrittweise in den Linienbetrieb starten und 2025 vollständig im Einsatz sein.

