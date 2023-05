Das amerikanische Start-up Neuralink möchte damit gelähmten Personen helfen - und im nächsten Schritt die Hirnleistung künstlich steigern.

Zerebrales Tuning

Erste Gehirnimplantate sollen an Menschen getestet werden

Das amerikanische Start-up Neuralink möchte damit gelähmten Personen helfen - und im nächsten Schritt die Hirnleistung künstlich steigern.

(AFP/he) – Das Start-up-Unternehmen Neuralink von Elon Musk gab am Donnerstag auf Twitter bekannt, dass es von den US-Gesundheitsbehörden die Genehmigung erhalten habe, seine verbundenen Gehirnimplantate an Menschen zu testen. „Dies ist ein wichtiger erster Schritt, der es unserer Technologie eines Tages ermöglichen wird, vielen Menschen zu helfen“, erklärte das kalifornische Unternehmen auf seinem Twitter-Account und erklärte, dass „die Rekrutierung für die klinischen Studien noch nicht begonnen hat“.

Symbiose mit künstlicher Intelligenz

Neuralink entwirft vernetzte Geräte, die in das Gehirn implantiert werden und mit Computern direkt durch Gedanken kommunizieren können. Sie sollen zunächst dazu dienen, gelähmten Menschen oder Menschen mit neurologischen Erkrankungen zu helfen. Anschließend will das Start-up diese Implantate so sicher und zuverlässig machen, dass sie in den Bereich der elektiven (Komfort-)Chirurgie fallen - Menschen könnten dann ein paar Tausend Dollar bezahlen, um ihr Gehirn mit Computerleistung auszustatten.

Für Elon Musk sollen diese Chips die Menschheit in die Lage versetzen, eine „Symbiose mit künstlicher Intelligenz (KI)“ zu erreichen, so seine Worte aus dem Jahr 2020, die er auf der Jahreskonferenz des Unternehmens äußerte. Der Milliardär befürchtet, dass KI-Systeme die Menschen überholen und eines Tages die Kontrolle übernehmen könnten. Im März gründete er X.AI, eine neue KI-Firma, wahrscheinlich um mit OpenAI zu konkurrieren, dem Unternehmen, das ChatGPT entwickelt hat, ein erfolgreiches generatives KI-Programm, das mit Menschen interagieren und auf Wunsch alle Arten von Texten produzieren kann.

Erste Versuche mit Affen

„Wir sind nun zuversichtlich, dass das Neuralink-Gerät für Menschen bereit ist, daher hängt der Zeitplan vom Genehmigungsprozess der FDA, der US-Arzneimittelbehörde, ab“, hatte er Ende November auf Twitter mitgeteilt, einen Monat nachdem er das soziale Netzwerk gekauft hatte.

Der Chef von Tesla und SpaceX (Weltraumforschung) ist an riskante Vorhersagen gewöhnt, insbesondere in Bezug auf die Reichweite von Tesla-Elektroautos. Im Juli 2019 schätzte er, dass Neuralink seine ersten Tests an Menschen im Jahr 2020 durchführen könnte.

Bisher wurden die münzgroßen Prototypen in den Schädel von Tieren implantiert. Mehrere Affen sind so in der Lage, Videospiele zu „spielen“ oder Wörter auf einem Bildschirm zu „tippen“, indem sie einfach mit den Augen der Bewegung des Cursors auf dem Bildschirm folgen. Ende November hatte das Start-up-Unternehmen auch über seine jüngsten Fortschritte bei der Entwicklung eines Chirurgie-Roboters und der Entwicklung anderer Implantate berichtet, die in das Rückenmark oder die Augen eingesetzt werden sollen, um die Mobilität oder das Sehvermögen wiederherzustellen.

Mails mit den Augen verfassen

2022 forderte Elon Musk die Mitarbeiter von Neuralink dazu auf, schneller zu arbeiten. „Wir werden alle tot sein, bevor irgendetwas Nützliches passiert“, sagte er ihnen laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bei einem Treffen im vergangenen Jahr.

Andere Unternehmen arbeiten an der Steuerung von Computern durch Gedanken, wie Synchron, das im Juli 2022 bekannt gab, dass es die erste Gehirn-Maschine-Schnittstelle in den USA implantiert hatte. „Wir bauen eine Technologie, die in der Lage ist, die Gedanken von Menschen, die aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen die Fähigkeit verloren haben, sich zu bewegen oder zu sprechen, direkt zu verbreiten“, erklärte Thomas Oxley, Gründer und Chef des Start-up-Unternehmens, in einem Video auf seiner Website. Mehrere Patienten testen das Implantat, das in Blutgefäße eingesetzt wurde, um mithilfe ihrer Augen und ihres Gehirns E-Mails verfassen oder ins Internet gehen zu können.

