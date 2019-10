Im Beisein zahlreicher Politiker und des erbgroßherzoglichen Paars startete am Samstag die Messe "Home and Living". Im Mittelpunkt der Ansprachen stand vor allem das Thema bezahlbarer Wohnraum.

Wirtschaft 37 2 Min.

Eröffnung der Home Expo: Wohnungsbau als nationale Kraftanstrengung

Thomas KLEIN Im Beisein zahlreicher Politiker und des erbgroßherzoglichen Paars startete am Samstag die Messe "Home and Living". Im Mittelpunkt der Ansprachen stand vor allem das Thema bezahlbarer Wohnraum.

In der jüngeren Vergangenheit war die Eröffnungsfeier der Home Expo immer auch eine Bühne für Politiker, ihr politisches Programm darzustellen. Das galt insbesondere im letzten Jahr, als die Veranstaltung am Vortag der Parlamentswahlen stattfand.

37 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Bei der der diesjährigen Zeremonie, die am Samstag in Beisein des Erbgroßherzogs und der Erbgroßherzogin durchgeführt wurde, waren alle Augen auf Henri Kox und seinen ersten Auftritt als Minister für Wohnungsbau gerichtet.

Entsprechend war die nationale Wohnungsnot und der stetige Anstieg der Haus- und Mietpreise auch das zentrale Thema der Eröffnungsveranstaltung. Kox verglich in seiner Ansprache den öffentlichen und bezahlbaren Wohnungsbau mit dem Fundament eines Hauses. „Wir müssen dieses Fundament solide aufbauen, sonst riskieren wir Risse im sozialen Zusammenhalt“, so Kox.

Er kritisierte, dass Versäumnisse im Wohnungsbau in den vergangenen 30 Jahren heute das Land belasten würden und rief zu einer gemeinsamen Anstrengung von Land, den Gemeinden und privaten Akteuren auf, um das Problem anzugehen. Er versprach ein kohärentes Reformpaket, an dem auch seine Vorgänger bereits mitgearbeitet hätten.

Messe-Chef: „Wir haben einen öffentlichen Auftrag“ Das „Luxemburger Wort‘ sprach mit Morgan Gromy, dem Geschäftsführer von „Luxexpo The Box“ über die Zukunft der Ausstellungsbranche und des Messestandorts Luxemburgs.

Als konkrete Maßnahmen kündigte er unter anderem eine Reform des Wohnungsbaugesetzes und einen neuen Pakt mit den Gemeinden zum Wohnungsbau an. Kox regte außerdem an, Projektträger stärker in die Pflicht zu nehmen, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Er schlug vor, bei größeren Bauprojekten die Pflichtquote von derzeit zehn Prozent auf bis zu 30 Prozent zu erhöhen.



Neue Angebote

Nach den Eröffnungsreden begaben sich die Teilnehmer der Zeremonie dann auf den Rundgang durch die vier Hallen der Messe, die sich wieder allen Aspekten rund ums Thema Wohnen und Bauen widmet.

Une inauguration de "Home" très politique Progrès pour tous, abolition de l'impôt des sociétés sur les aides, réintroduction de l'aide financière directe pour l'achat un véhicule électrique: la secrétaire d'Etat à l'Economie a lancé la semaine du logement, samedi matin à LuxExpo The Box.

Bis zum 20. Oktober können Besucher sich über Angebote und neue Trends in diesem Bereich informieren. In diesem Jahr hat die Messe ihr Angebot erweitert, um der veränderten Erwartungshaltung der Besucher gerecht zu werden.



Neben verlängerter Öffnungszeiten heisst das auch eine Erweiterung des Rahmenprogramms: So findet eine Vernissage zu moderner urbaner Fotokunst im Beisein der Künstler statt, Besucher können sich in einem Escape Raum einsperren lassen oder in Vorträgen mehr über die Kunst lernen, sich von Überflüssigem zu trennen.