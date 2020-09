Erneut Vorwürfe gegen Jost-Gruppe

Die Gewerkschaft CSC Transcom wirft der Jost Group Sozialbetrug und unlauteren Wettbewerb vor.

Das Transportunternehmen Jost Group in Herstal sorgt wieder für Negativ-Schlagzeilen. Wie belgische Medien berichten, chartert das belgische Unternehmen der Jost-Gruppe alle zwei Wochen einen Flug zwischen Bukarest und Maastricht für etwa 160-180 rumänische Arbeitnehmer, um die LKWs auf belgischen und internationalen Straßen zu fahren.

Die Gewerkschaft CSC Transcom wirft der Jost Group Sozialbetrug und unlauteren Wettbewerb vor. Laut CSC Transcom sind die Lebensbedingungen in den Hallen von Jost in Herstal bei Lüttich weit davon entfernt, den Gesundheitsvorschriften gemäß Covid-19 zu entsprechen, bzw. gar nicht vorhanden sind und Misshandlungen, Beleidigungen und Zugang zu nur drei Duschen und zwei Toiletten für mehr als 100 Fahrer an der Tagesordnung seien. Belgische LKW-Fahrer haben die Praktiken der Jost Group der Gewerkschaft gemeldet.

In diesem Zusammenhang richtet die Gewerkschaft LCGB erneut seine Forderung an die Gewerbeaufsicht (ITM), „ihre Kontrollen zur Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen gemäß COVID-19 zu verstärken, um solche beklagenswerten Situationen in Luxemburg zu vermeiden.“ ⋌ndp

