Erneuerung der Landebahn in Findel ab 2021

Diana HOFFMANN Die Arbeiten werden sich über zwei Jahre hinziehen. Den Termin für den Beginn der Baustelle während des Lockdowns vorzuziehen, war nicht möglich.

Im Frühjahr 2021 wird die Landebahn in Findel jede Nacht zur Baustelle werden. Und das voraussichtlich über zwei Jahre lang. Dazu wird sie, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, Stück für Stück erneuert. Nun wollten die Abgeordneten Sven Clement und Marc Goergen (beide Piraten) in einer parlamentarischen Frage an Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) wissen, wieso diese Arbeiten nicht gerade jetzt, aufgrund der Corona-Krise, vorgezogen werden konnten. Immerhin sei der Passagierverkehr während dieser Zeit fast zum Stillstand gekommen.

In seiner Antwort weist der Minister darauf hin, dass es sich bei der Erneuerung der Landebahn des Flughafens um eine komplexe Baustelle handle, bei der nicht improvisiert werden darf. Es müssten eine Reihe von Ausschreibungen, auch auf europäischem Niveau, getätigt werden. Für diese Prozeduren müssen auch bestimmte Fristen eingehalten werden.

Die beiden Abgeordneten wollten außerdem wissen, wie sich der Ausnahmezustand auf die Flugbewegungen auswirkt. Hier verweist Bausch auf die Internetseite der Administration de la navigation aérienne, die öffentlich einzusehen ist. Seit März hat die Anzahl der Flugbewegungen angefangen zu sinken. 2019 waren es im März 6.278, 2020 waren es nur mehr 3.985. Im April waren es 1.148 und im Mai 1.727 Flugbewegungen.

